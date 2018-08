Llegan acuerdos Ayuntamiento y sindicato 

La alcaldesa, Angelina Muñoz puso sobre la mesa datos duros respecto a las circunstancias que dificultan la liquidez a la Comuna y con ello la posibilidad de cubrir compromisos

La Presidenta Municipal Angelina Muñoz Fernández se reunió este miércoles con dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo, con quienes se comprometió a hacer los ajustes que sean necesarios y liquidar el viernes el adeudo a los empleados sindicalizados por concepto de despensa.

La munícipe refrendó su postura en el sentido de que los ciudadanos hermosillenses no tienen por qué sufrir con el bloqueo de calles, solo porque la autoridad municipal y el organismo gremial no sean capaces de resolver lo que corresponda y acordar cosas en una mesa de diálogo. “Los hermosillenses no tienen la culpa, de verdad”, remató.

Reveló que había una cita concertada para el jueves en el Tribunal de Justicia Administrativa con el Sindicato, sin embargo se optó por acelerar un encuentro para darles a conocer de primera mano al dirigente Salvador Díaz y sus colaboradores más cercanos detalles del grave problema de liquidez que ha dificultado el cumplimiento de compromisos con los trabajadores sindicalizados.

Insistió en que el sueldo quincenal de los empleados es, y seguirá siendo, una prioridad para la administración municipal, procurando primero que nada cubrir a los sindicalizados, luego a los de base y finalmente a los de confianza.

Entre los asuntos tratados mencionó que a las 14:00 horas de ese mismo día quedó cubierto el pago de su quincena a los empleados del sindicato, así como el compromiso hacer los movimientos financieros que sean necesarios para pagarles el viernes próximo su apoyo de despensa, el cual es de 967 pesos por trabajador.

Ambas partes estuvieron de acuerdo con volverse a reunir el próximo viernes a las 11:00 horas para analizar posibles rutas que hagan posible cubrir el bono de puntualidad que está pendiente, además de otros apoyos, lo que implica que previamente Tesorería Municipal explorará opciones factibles.

Salvador Díaz por su parte informó que informaría a sus representados lo tratado en su reunión con las autoridades y esperará a su respuesta para darla a conocer.