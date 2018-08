Violencia imparable en Cajeme; matan a aspirante a Comisario de Hermosillo

Sin uno de los “suspirantes” a ocupar la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, se quedó el Comité Seleccionador designado por la alcaldesa electa, Célida López Cárdenas, ya que la mañana de ayer fue ejecutado a balazos Francisco Javier Angulo, quien estaba interesado en el puesto.

Cabe señalar que todavía no se han dado a conocer las ternas, sino que el ahora occiso fue uno de los 61solicitantes del cargo de Comisario de Seguridad Pública, aunque dicen que el puesto ya tiene dueño y viene de Nogales… Ignoro si es así…

Lo cierto es que el excomandante de la desaparecida Policía Estatal Investigadora (PEI) ahora Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de donde era jubilado, estaba interesado en “volver a ruedo” y había mostrado su interés en ocupar la posición que tantos dolores de cabeza, pero que algo debe de tener porque hay muchos que la quieren.

A Angulo Torres, sus victimarios lo estuvieron cazando y aprovecharon que el automóvil en que viajaba tuvo un desperfecto, tal vez hasta provocado por ellos, por lo que se detuvo en una zona prácticamente despoblada del Valle del Yaqui.

De inmediato le dieron alcance y le dispararon en repetidas ocasiones, según se apreció en el vehículo que tenía varios impactos, y tras lograr su objetivo, emprendieron la huida.

Como sabemos Cajeme está ardiendo y tan solo en lo que va del mes ya han asesinado a 30 personas, ya que por la tarde fue ultimado a balazos y quemado otro individuo cuando viajaba en un automóvil junto a una mujer, quien alcanzó a ponerse a salvo.

Lamentablemente operativos policiacos de los tres niveles de gobierno van y vienen en esa ciudad, que está entre las más violentas del mundo, y nada ha logrado frenar a los matones que se pasean a sus anchas.

Por cierto, aquí en Hermosillo se llevan contabilizados 21 ejecutados, por lo que ya se considera a agosto el mes más violento del año e incluso, la mañana de ayer fue ultimado en la sala de una vivienda de la colonia Jesús García, un hombre, quien seguramente andaba en malos pasos, ya que al dueño de la casa le dijo que lo andaban buscando para matarlo y minutos después le dispararon por la ventana.

E independientemente de que el individuo anduviera en alguna actividad ilícita, lo lamentable es que los hechos estén ocurriendo en zonas habitacionales a plena luz del día y sin que los responsables se sientan temerosos de la autoridad, ya que no les importa que haya testigos de este tipo de lamentables hechos.

Debe cambiarse reglamento de construcción en la ciudad

Evidentemente el cambio climático ha ocasionado que las condiciones de tormentas en la ciudad se modifiquen y ahora éstas vienen con más cúmulos de agua, aunque sean más escasas, así como acompañadas de fuertes vientos, a los que no estamos acostumbrados, lo que ocasiona la caída de árboles, semáforos y postes, además de los consabidos encharcamientos e inundaciones al carecer de un buen drenaje pluvial.

Por ello sería bueno que las próximas autoridades municipales analicen cambiar el reglamento de construcción y obliguen a los dueños de casas, edificios, comercios y hasta las empresas encargadas de colocar postes, anuncios espectaculares e incluso semáforos, a realizar construcciones e instalaciones más seguras.

No es posible que en cuanto sopla un viento que ni siquiera llega a ser huracanados, se derrumbes postes, semáforos y espectaculares, con los consabidos problemas de circulación y falta de energía eléctrica en varias colonias.

Tenemos el caso de centros comerciales, cines y otros que se inundan, que se caen techos, lo que denota que no están bien construidos o que los materiales utilizados no son de la calidad adecuada y en eso también deben de poner atención, sobre todo en sitios con gran afluencia de personas que están en riesgo en caso de un meteoro… Los hechos ahí están y no hay que esperar a que ocurra una desgracia fatal.

Correo electrónico [email protected]