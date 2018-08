Hermosillo sigue siendo una ciudad del “tercer mundo”, en donde fallan los servicios públicos

Por más que nos hacemos las ilusiones de que vivimos en una ciudad del primer mundo, en cuanto llega un ventarrón y una llovizna, volvemos a la realidad, luego de quedarnos sin energía eléctrica y servicio de Cablevisión. Este miércoles los vecinos de las colonias Las Granjas y otras, localizada al sur poniente de la ciudad de Hermosillo se quedaron sin estos dos servicios por más de dos horas. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informaron que se cayeron dos postes de energía eléctrica por el periférico casi esquina con Domingo Olivares…Tampoco hubo Cable.

Cuando “no es Chana es Juana”, pero nunca tenemos los servicios completos. A diario hay problemas con el suministro de agua potable; llovizna y se inundan las calles como si hubiera pasado un huracán; Fallan los servicios de alcantarillados, porque no están hechos para recibir el agua de lluvia, consideran a Hermosillo como una ciudad que nunca llueve; La capital de Sonora se convierte en un pueblo incomunicado sin los servicios básicos. Los hermosillenses van a tener que hace lo mismo que los empalmenses, que rezan para que no siga lloviendo.

Los teléfonos de emergencia de la CFE nunca contestan las llamadas, los vecinos consultan directamente con los trabajadores para saber qué es lo que está pasando y conocer el por qué no se cuenta con energía eléctrica…Si la empresa da a conocer un número telefónico para que la ciudadanía reporte las fallas en el servicio y este no es contestado por los empleados, pues de nada sirve. Es pagar un servicio que de nada sirve a la comunidad…Pero ya viene el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, que resolverá estos problemas de los mexicanos.

De la empresa privada Megacable, no hay mucho que decir, pero sí, en cuanto se nubla se va la señal y esta regresa cuando les da la gana a sus directivos…Pero de uno depende si contrata o no este servicio por cable. Lo malo, es que no hay opciones, porque las otras empresas que prestan el tipo de servicio vía satélite, están peor. Hermosillo se sigue tratando como una ciudad del tercer mundo, a pesar de ser una de las capitales más importantes del país. Ya llegará una autoridad que venga a poner orden, para que en Sonora se tengan servicios a la altura de los sonorenses.

Asesinan a excomandante de la policía estatal de Sonora

La mañana de este miércoles en el Valle del Yaqui fue acribillado a balazos el excomandante de la Policía Estatal Investigadora en Sonora, Francisco Javier Angulo Torres, cuando transitaba desde Ciudad Obregón hacia la zona rural del municipio de Cajeme, pero fue alcanzado por sicarios que le dieron el tiro de gracia.

Según el parte policiaco, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas en calle Meridiano entre avenida 600 y 700 del Valle del Yaqui, cuando transitaba del norte hacia el sur a bordo de una camioneta tipo vagoneta, línea Durango, de modelo reciente y color blanco. Testigos del ataque armado afirman que el vehículo presentó una falla mecánica y cuando se bajó a revisarla, el mando policial fue acribillado a balazos.

La víctima tenía amplia trayectoria en agencias de seguridad pública en Sonora, fue comandante de la Judicial del Estado, en la Policía Estatal Investigadora y más recientemente Jefe de Grupo en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, donde obtuvo su jubilación.

Recientemente, Francisco Javier Angulo había presentado su registro como aspirante a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo, donde la alcaldesa electa, Célida López Cárdenas, a través de un “Comité Ciudadano de Selección”, elegirá varios de los cargos públicos de mayor importancia para el Ayuntamiento capitalino, incluyendo el de Comandante de la Policía, Contralor, Tesorero, Oficial Mayor y director de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología.

Reducir el IVA en la frontera es bueno para Sonora: Claudia Pavlovich

Aplaude la Gobernadora de Sonora la propuesta realizada por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, de reducir en la frontera hasta un 8% el IVA. Y es que en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) López Obrador reafirmó su compromiso de campaña de que se baje el IVA a la mitad, desde Tamaulipas hasta Baja California.

La mandataria destacó que reducir el IVA y el ISR será beneficioso para el Estado. “Lo que hicimos en la Conago es reforzar la propuesta por el presidente electo, y yo como Gobernadora de un Estado fronterizo, lo aplaudo totalmente”, manifestó. Actualmente el IVA en Sonora es de un 16%, mientras que el ISR es del 10%.

La Gobernadora Pavlovich Arellano dijo que en la reunión de la Conago hubo inquietudes de otros Gobernadores referente a la reducción del IVA, pues todos quieren beneficio para sus regiones. “Otros gobernadores también piden incentivos para sus estados, pero yo como Sonora y franja fronteriza, estoy muy contenta de que esto pueda ser posible”, indicó.

Por otra parte, con el fin facilitar a los jóvenes el acceso a fuentes de trabajo, sin que sea requisito la experiencia laboral que en ocasiones les impide obtener el primer empleo, la Gobernadora Pavlovich Arellano inauguró la Segunda Feria Nacional del Empleo orientada a la juventud, con casi 3 mil vacantes.

En el Mes de la Juventud, se realizó este evento en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, donde la mandataria recorrió los estantes de 30 empresas participantes en los giros de industria, servicios y comercios, que ofrecen ahí mismo vacantes para mil personas en Hermosillo.

Adicionalmente, en los municipios de Cajeme, Navojoa, Nogales y Caborca, otras 49 compañías disponen de mil 900 vacantes dentro de esta Feria del Empleo, para sumar un total de 2 mil 900 vacantes a través de 79 empresas.

“Agosto es considerado el Mes de la Juventud y por este motivo realizamos varias Ferias de Empleo para Jóvenes en nuestro estado, ofertando en total 2 mil 900 vacantes de empleo para este grupo de la población”…Acompañada de la Presidenta Municipal de Hermosillo, Angelina Muñoz Fernández, la Gobernadora Pavlovich destacó que buscan la inclusión de jóvenes de 18 a 29 años en el mercado laboral, con ofertas de empleo accesibles.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.