Donovanosis, infección vaginal ‘come carne’

Las infecciones vaginales son más comunes de lo que creemos, pero algunas son más agresivas que otras, por ejemplo, la Donovanosis, que también se le conoce como la infección vaginal que ‘come carne’.

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, la denovaniosos, o infección ‘come carne’, no es tan común como creemos, pero puede confundirse con verrugas genitales.

Esta infección es a causa de una bacteria llamada ‘klebsiella granulomatis’, que infecta la piel alrededor de los genitales, principalmente en la ingle y área genital.

Algo parecido a otras enfermedades, por esa razón puede confundirse con otras a diferencia de que esta bacteria, puede ‘desintegrara la piel’.

Los síntomas aparecen regularmente dentro de las 12 primeras semanas después del contagio y son:

Comezón

Protuberancias e la zona genital

Úlceras en genitales, incluyendo el ano

Ardor en la piel

Genitales pueden perder color

Hinchazón en zona genital

El tratamiento oportuno, es indispensable para evitar la ‘destrucción de los genitales’; regularmente esta infección vaginal se puede aliviar con potentes antibióticos.

Esta bacteria ‘come carne’ tiene cura, siempre y cuando se trate de la forma correcta y a tiempo.

Por lo tanto, si notas alguna verruga genital o molestias es muy importante que acudas inmediatamente con tu médico para evitar mayores complicaciones.

