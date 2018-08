Atienden peticiones de vecinos de El Triunfito

Alternativas para lograr un entorno propicio para la sana convivencia entre las familias, solicitaron vecinos de El Triunfito a través del programa “DIF Sonora Te Escucha”, que se implementó en coordinación con otras dependencias para otorgar una respuesta puntual.

En la comunidad, perteneciente a la comisaría Miguel Alemán, la presidenta del Sistema DIF Sonora, Margarita Ibarra, recibió las solicitudes y propuestas en temas de servicios, seguridad y áreas de esparcimiento, ya que es una instrucción acudir directamente con las familias y escuchar de voz de los ciudadanos cuáles son sus necesidades.

“Aquí a lo que es el área de El Triunfito y en esta zona ya tuvimos un DIF Te Escucha para ver las necesidades materiales de aquí de esta área, se le dio solución al problema del drenaje, del agua potable ahí viene ya la red, se entregaron algunos proyectos productivos, hemos ido dando respuesta a aquella inquietud que tenían ahí, en esta ocasión vengo de otra manera, vengo a trabajar lo que le compete a DIF Sonora”, indicó.

Durante el intercambio de opiniones para contar con un mejor entorno para el desarrollo de las familias de El Triunfito, los vecinos pidieron más limpieza para espacios públicos y de esparcimiento, así como mayor vigilancia y servicios de salud más accesibles para la población.

Luego de tomar nota de cada una de las intervenciones de los presentes, la presidenta del Sistema DIF Sonora dio a conocer que conseguirán insumos para llevar a cabo una jornada de limpieza, además harán las solicitudes correspondientes para hacer más accesible el servicio del abasto de energía eléctrica.

También efectuarán un taller de codependencia para tratar diversas problemáticas de convivencia en la comunidad y poner en marcha un dispensario médico abastecido con medicamentos y especialistas en primeros auxilios.

En representación de los vecinos de El Triunfito, la señora Carmela Ramírez Bautista agradeció a las autoridades presentes por realizar este tipo de foros, ya que tienen la oportunidad de expresar las problemáticas que se perciben en su entorno.

“Yo me siento muy agradecida con ustedes porque, hasta ahora que la conocí yo a usted, no nos habían puesto atención ni nos habían mirado para allá, nos decían que no existíamos en el mapa del poblado Miguel Alemán, y usted llegó y muy agradecidos estamos, de todo corazón no la vamos a olvidar”, expresó.