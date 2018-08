Atiende 268 jóvenes por intentos de suicidio

En lo que va del año en curso, el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) ha atendido 268 casos de jóvenes que han intentado quitarse la vida en diversos puntos de la entidad.

La directora del ISJ, Brianda Vivian Martínez, afirmó que la mayoría de los casos se trata de adolescentes, quienes son los más susceptibles por encontrarse en una etapa de maduración.

Detalló que en estos casos algunos han sido atendidos por el área de Sicología del instituto, sin embargo, cuando sobrepasa sus capacidades son canalizados a Salud Mental.

“El problema no son los que llegan, sino los que no llegan, hay jóvenes que los detectan en las escuelas, pero hay otros que no son detectados en ningún lado, ni por sus padres, hay factores como las redes sociales, entonces trabajamos en ello como instituto”, expuso.

Indicó que esto va desde tendencias a intentos de suicidios, por problemas que van desde bullying, drogadicción, violencia, entre otras problemáticas que el joven no sabe cómo enfrentar.

“El tema de un adolescente pasa por bastantes casos, hay temas de bullying que siguen presentándose, hay problemas que el adolescente por su edad y madurez no lo puede enfrentar, no es lo mismo un joven de 15, que uno de 27 años”, indicó.

Recordó que en Nogales se había focalizado un problema con el intento de suicidio en adolescentes, donde prácticamente reportaban un caso por día, pero se logró controlar.

Puntualizó que estos casos son canalizados por las distintas instituciones educativas con las que tienen convenios de colaboración, aunque atienden todos los que les llegan.