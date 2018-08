Asegura “Chufito” que los juzgan sin saber

El relevista Roberto, de 23 años, habló por primera vez desde el incidente del pasado 7 de mayo en Toronto, donde, supuestamente golpeó a su novia

Roberto Osuna aguanta las críticas, siempre y cuando no se metan con su familia.

“Puedes decir lo que sea de mí. Nada de lo que digan me afecta porque yo sé lo que pasó, pero no hablen de mi mamá. Algún día podría perder la cabeza si tratan de decirle algo a mi madre. Ella no tiene nada que ver con esto”, advirtió el pitcher mexicano en entrevista con el USA TODAY Sports.

Osuna, de 23 años, habló por primera vez desde el incidente del pasado 7 de mayo en Toronto, donde, supuestamente, golpeó a su novia, y por el cual fue acusado de asalto y tiene programada una audiencia el próximo miércoles.

“Nadie sabe lo que pasó, más que, obviamente, yo. Todo mundo es muy rápido para juzgarme y dicen muchas cosas. Yo sólo estoy esperando a que todo salga para que las personas de verdad vean lo que sucedió. Me gustaría que los fans y todo el mundo sepa que lo que dicen los medios no es verdad.

“Lo que más me puede y me entristece es que las personas dicen lo que quieren. Te juzgan y ni te conocen. Todos me señalan por cosas que no saben y eso no me gusta. Si soy culpable, pueden decir lo que quieran”, declaró el ahora cerrador de los Astros.

El abogado de Osuna, Domenic Basile, reveló a principios de este mes que estaba buscando un trato con la parte acusadora, algo que, normalmente, abarca un año y llevaría al retiro del cargo, si se cumplen los términos. Esto puede incluir condiciones, como una orden de restricción entre el pelotero y la supuesta víctima.

Si es condenado, el sinaloense, que fue suspendido 75 juegos por las Grandes Ligas por violar la política de violencia doméstica, iría seis meses a prisión y sería multado con cinco mil dólares.

El apodado “Chufito” se pregunta si las personas le darían el beneficio de la duda si fuera un ciudadano estadounidense o tal vez si su castigo hubiera sido de 30 juegos (como la del taponero de los Yanquis, Aroldis Chapman, en 2016) o de 15 (como la del abridor de los Medias Rojas, Steven Wright, este año).

“No quiere decir que yo hice algo mayor que ellos o que ellos hicieron algo más grande que yo. No sé cómo funcionó, yo sólo quería volver a jugar beisbol, eso es todo”, enfatizó Osuna.