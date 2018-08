Aprenden adultos a desarrollan habilidades

Guadalupe Montaño, de 61 años, a quien le gusta cantar, es uno de los beneficiarios que diariamente acude al Centro de Desarrollo para Adultos Mayores (Cedam) de la colonia Los Olivos en Hermosillo, para ocupar su tiempo libre en actividades físicas e intelectuales.

Él, junto con sus compañeros, reciben de un grupo de especialistas, cursos y talleres de manualidad, computación, inglés, acondicionamiento físico, dibujo, yoga y más, actividades que le brindan opciones y oportunidades de desarrollo a los abuelitos.

“Yo me siento aquí muy a gusto con los compañeros, somos muchos, jóvenes y más mayores, pero nos platicamos las experiencias y tenemos bonita convivencia, les recomiendo que vengan, esto es lo máximo, no se queden solitos en casa, aquí hay mucho que hacer y aprender”, expresó.

Don Guadalupe recordó que hace algún tiempo uno de sus compañeros llegó –al igual que muchos–, acompañado de su bastón, mismo que dejó de hacerle falta gracias a que comenzó a practicar yoga y por ello, su cuerpo recuperó un poco más de movilidad y seguridad al caminar.

“Yo he visto a unos de mis compañeros que venían con el bastoncito, y ahora, ya se les olvida que traían bastón por las actividades de acondicionamiento y el yoga que les ayuda bastante, uno a veces piensa que no puede hacer las cosas, pero estando aquí ve que sí lo puede hacer, haciéndole la lucha pues lo hace, vénganse todos, aquí hay mucho que hacer”, finalizó.

La coordinadora de Cedam, Cedna Maviael Jaques, destacó que como parte de la celebración de la Semana del Adulto Mayor, organizaron actividades con los trabajos finales de los cursos y talleres, entre los que destaca la lectura de su autobiografía, redactada en el curso de computación e impresa por ellos mismos.

“El centro va para un año y ellos se han capacitado en computación, se han graduado de primaria y secundaria, toman clases de repostería, cocina, acondicionamiento físico, yoga y zumba, ellos están activos, comenzamos el día 27 y terminamos el 31 con las presentaciones de lo que ellos han hecho”, indicó Jaques Ortega.

Agregó que estas mismas actividades se llevan a cabo en los Cedam de Cajeme y Agua Prieta, donde cumplen con el objetivo de reactivar a las personas en su vejez, darles oportunidad de convivir con otros adultos mayores y brindar calidad de vida y un abanico de opciones para su desarrollo.