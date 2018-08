Anota “El Chucky” Lozano otro gol

El mexicano, quien anotó en el partido de ida en Bielorrusia, volvió a ser todo un dolor de cabeza para el equipo de el BATE Borisov

Hirving Lozano marcó un gol y disputó los 90 minutos en la victoria del PSV por 3-0 (6-2 global) ante el BATE Borisov, en el duelo de vuelta de los Play-offs de la Champions League. Con este resultado el conjunto granjero amarró su boleto a la Fase de Grupos del torneo.

“El Chucky”, quien anotó en el partido de ida en Bielorrusia, volvió a ser todo un dolor de cabeza para el equipo visitante y aprovechó los espacios que le cedieron en defensa para hacer daño.

El campeón holandés no pasó problemas para amarrar la clasificación en los primeros minutos. Apenas al 5′, el ex de Pachuca se quedó cerca de agitar las redes cuando mandó un tiro libre al travesaño.

Más tarde, en el 14′, Steven Bergwijn se coló entre dos defensores dentro del área grande y con un disparo cruzado puso el 1-0 para el PSV.

Ese gol le cayó como balde de agua fría a los bielorrusos, que además perdieron a Alexander Hleb en el 30′ por una lesión muscular.

Sólo seis minutos más tarde, los de Eindhoven prácticamente sentenciaron la eliminatoria cuando Luuk de Jong se elevó, aprovechó un centro de Jorrit Hendrix y marcó el segundo de la noche con un cabezazo.

Para el segundo tiempo el PSV no bajó las revoluciones y tampoco relevó a sus jugadores estelares.

Ya en el 62′, Gastón Pereiro aprovechó una pérdida de balón del rival en medio campo y con un servicio preciso asistió al “Chucky” para que el mexicano sólo se deshiciera de un rival y con un potente disparo marcara el 3-0 final.

Será este día cuando PSV conozca su suerte en el sorteo de la Champions League a celebrarse en Mónaco a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

El equipo granjero cayó en el bombo 3, lo que impedirá que se enfrente ante Liverpool, Schalke 04, Olympique de Lyon, Mónaco, Ajax, CSKA y Valencia, al menos en la Fase de Grupos.