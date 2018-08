Sin telarañas en el cabeza el de Morena

Sin telarañas en el cabeza el de Morena…Y contra todo lo que pudiera pensarse, el que demostró no tener “telarañas en el cabeza”, es el dirigente estatal de Morena, Jacobo Mendoza, según lo que manifestara en su comparecencia de ayer ante Columnistas Políticos, al analizar con todas sus letras el escenario que actualmente enfrentan como fuerza política. De ese pelo.

Por como de entrada Mendoza Ruiz aclarara, que en todo momento han sido reactivos, más nunca combativos, a la hora de buscar un diálogo después de los comicios del pasado 1 de julio, luego de que triunfaran como coalición, junto con los partidos del PT y PES, en 20 de las diputaciones locales, las siete federales y en los principales ayuntamientos, con la idea de ir adelantando propuestas ciudadanas.

Y a tal punto el presidente en el Estado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) puntualizó que no tratan “de agarrar” pleito con nadie, sino el sólo desde ya ir poniendo en contacto a las autoridades electas con las instancias estatales, de ahí que le refrendará sus respetos a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, en cuanto a su investidura, la cual aseguró que nunca han puesto en tela de duda.

No obstante que apuntillara que sí existe un agravio, pero en torno al trato que han recibido del secretario de Gobierno, Miguel Pompa, de ahí que lo rechazaran como interlocutor, que es por lo que no asistieran a la reciente reunión con los “Presimunes” electos, pero sin estar cerrados ha hacerlo, aunque con otro intermediario y no precisamente porque quieran imponer una agenda, aún y cuando todavía ni llegan.

Al grado de que Jacobo adelantara, que hasta están dispuestos a que alguna organización ciudadana actuara como mediadora, en aras de celebrar ese encuentro, que no es lo mismo que encontronazo, porque la política morenista incluso sería la de apostarle a la reconciliación polaca, en todo momento respetando la posición de Pavlovich Arellano, bajo la visión de que en lo que debe pensarse es en los ciudadanos.

Así de claro, abierto y propositivo, es que se le escuchara al licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de México (UNAM) y originario de Obregón, quien está por cumplir 45 años de edad y quien a sus 18 años iniciara su carrera política apoyando la campaña del asesinado, Luis Donaldo Colosio, en la Juventudes Revolucionarias de la CNOP, pero que después de eso se alejó de la grilla.

Y es que eso pinta de cuerpo entero el idealismo con que Mendoza Ruiz se sumara a esa actividad, por como después de vivir más de 20 años en el “Defectuso” o ex D.F., regresarse a estudiar un doctorado en el Colegio de Sonora (Colson), donde comenzó a simpatizar con los postulados del hoy “Presi” Electo, Andrés Manuel López Obrador, hasta ser candidato a alcalde de Morena en el 2015. Así el dato.

Que “juega con fuego” cabecilla sindical…Los que insisten en “jugar con fuego”, son los arguenderos del Sindicato Único de Empleados del Ayuntamiento de Hermosillo, cuyo agitador mayor es Salvador Díaz, por como a un día de que hicieran pagar a justos por pecadores o a los hermosillenses con sus bloqueos de transitadas calles, ayer ya provocaron otro caos vial, pero ahora fugaz. ¡Zaz!

Eso luego de que Díaz Olguín advirtiera, que en caso de no obtener una pronta respuesta del Municipio, para que les liquiden los bonos por puntualidad, Día del Servidor Público y uniformes, entre otras exigencias, podrían volver a las andadas o hacer que de nuevo los ciudadanos “paguen el pato” con esos cierres de vialidades, como el de ocho horas que llevaran a cabo el pasado lunes, paralizando el Centro.

Porque de acuerdo a lo adelantado por “El Chava” Díaz, según esto ayer martes iban a someter a una votación entre los delegados sindicales, las propuestas para determinar las nuevas acciones de protesta a implementar, a sabiendas de que están conscientes del como han afectado a la ciudadanía, por como con sus reclamos entorpecieran el tráfico vehicular en las principales rúas por todo ese tiempo. ¡Tómala!

Pues con todo y lo justas que puedan ser sus demandas, lo que no se vale son las formas o la manera en que afectan a quienes “ni vela tienen en ese entierro”, como el mismo Salvador y su treintena de achichincles lo reconocieran, bajo el argumento de que no les dejan otra opción, a partir del como causaran que todo mundo llegara tarde a sus actividades y el que ni las ambulancias pudieran pasar.

Es por eso de la pregunta generalizada y en “encabr…itada” que surgiera, de que si en esos casos de excesos, a la hora de violentar el Estado de Derecho, como es el de libre tránsito, quién es el que debe entrar en defensa de la población, por bajo ninguna circunstancia justificarse el que la tomen como rehén, como en esta ocasión sucediera, pero lo “píor” es que ayer lo hicieron otra vez por una hora. ¡Vóitelas!

Aunque en esta ocasión el que se les apersonó es el Comisario General de la Policía hermosillense, Jorge Suilo Orozco, quien por “las buenas los convenció” de que está vez liberaran esa transitada vía de la Rosales, la cual tenían tomada, frente al Museo de la Unison, pero con la advertencia de que en caso de no hacerlo, procederían por las malas o al uso de la fuerza pública para retirarlos.

Vuelven “acalambrar” con rumorología…Vaya que si de por sí la inseguridad está a todo lo que da, “pos” con más razón aumentará la zozobra ciudadana, con noticias falsas como las que ayer hicieran circular, de que en esta Capital se están robando niños o “levantando” a jovencitas, como lo ventilaran a través de las mal afamadas redes sociales del Internet, por lo que así estuvo la apanicada.

Casi por nada es que ante esa irresponsable rumorología, que no es la primera vez que se propala con fines desestabilizadores, quien tuvo que salir al quite para aclarar el dato o desmentir esas versiones fuera de la realidad, es el Comisario en Jefe de Seguridad Pública Municipal, Antonio Salcedo Puente, al rechazar que en esta Ciudad del Sol estén ocurriendo esa clase de secuestros de menores y jóvenes.

Para el caso Salcedo Puentes precisó que no hay nada de cierto con relación a esos supuestos raptos de infantes en diferentes plantes escolares, principalmente en jardines de niños, porque el único reporte que tienen, es uno que fuera atendido por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), pero en referencia al robo que sufriera una joven, pero sin que hubiera privación ilegal a la libertad. ¡Qué tal!

Pero de eso a que manejaran que ayer en la mañana en el kinder Nueva Creación, de la colonia Paseos del Pedregal, le habían arrebatado de las manos a una madre a su hijo, es una vil mentira, como lo asentara y asegurara el funcionario policíaco en mención, de ahí que exhortara a la comunidad a no caer en esa clase de rumores y que por el contrario hay que verificar las informaciones antes de compartirlas. ¡Ñácas!

Razón por la cual es que ante esa ola de hechos delictivos falsos, bien harían en poner en operación a la Policía Cibernética, para que se apuntaran otro acierto como el que en meses pasado lograran los de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la que es titular Rodolfo Montes de Oca, cuando descubrieran a un mujer que por el WhatsApp había difundido un invento similar a esos. De ese vuelo.

Termina de en$eñar el cobre senador azul…Quien terminó de “enseñar el cobre”, es el saliente senador panista por minoría o perdedor, Francisco Búrquez, porque en la víspera de que ya se le acabe el “hue$o”, el próximo 15 de septiembre, ya comenzó a escupir pa´ rriba, al concretar su renuncia muy anunciada a ese instituto político, para ponerse a despotricar contra lo que antes solapara. ¿Qué no?

Por no entenderse de otra forma ese convenenciero bandazo o “Pancho” de Búrquez Valenzuela, porque primero se destapó para contender por la dirigencia del taliPAN y ahora sale con que mejor se va, al renunciar a 20 años de militancia, después de que no tuvieran eco su intentona, por estar identificado como un vividor de la ubre partidista, como lo refleja el que en ese lapso haya ocupado varios cargos.

Sin embargo de la noche a la mañana ahora está saliendo con una crítica ya muy socorrida, como esa de que el sistema de partidos ya colapsó, después de que por siempre ha sido parte de lo mismo, de ahí que no le quede el estarle haciendo al paladín de la democracia, por ser de los que no tiene la voz completa, por su falta de credibilidad, derivado de esa incongruencia en la que ha incurrido. Ni más ni menos.

De ahí que al tildado de “puro Pancho” de Búrquez sí que le quede aquello de que, aunque el mono se vista de seda, mono se queda, por como adelantara que en cuanto deje la chamba en el Senado se enfocará a trabajar en una nueva organización que presionará a la clase política para que rinda resultados, mismos que él no diera hasta ahora, con lo que pasará a convertirse en cándil de la calle y oscuridad de su casa.

Y tan está buscando la forma de seguir viviendo de la vida pública y de esas grillas, que hasta ventilara que esa organizacioncita podría llamarse “Hola libertad”, aunque no sabe si la registrará ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que se deja entrever que trae toda la intención de continuar sin trabajar como Dios manda, por como ya se quedara mal impuesto a depender del erario oficial. De ese tamaño.

