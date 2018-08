Están los Pumas de la Unam “en picada”

Los pupilos de David Patiño cayeron 1-0 ante Necaxa y complicaron su pase a los Octavos de Final de la justa. Alargan a seis su racha de duelos sin triunfo en todas las competiciones

Y la crisis de Pumas se sigue agravando… Los universitarios no levantan ni en la Copa MX, pues cayeron 1-0 ante Necaxa y complicaron su pase a los Octavos de Final de la justa.

Los pupilos de David Patiño alargaron a seis su racha de duelos sin triunfo en todas las competiciones, lo que aviva la polémica sobre la continuidad del estratega.

El timonel no contó con sus centrales titulares por lo que optó en alinear a su guardameta de confianza Alfredo Saldívar, quien no le respondió de buena manera.

Al minuto 12 “El Pollo” soltó la pelota tras un disparo lejano que le cayó a Martín Barragán quien de tacón asistió a Daniel Álvarez para abrir muy temprano la pizarra.

Necaxa había hecho poco antes del gol y después se dedicó a aguantar el embate auriazul que inició al 29′ con remate de David Cabrera que le cayó a las manos de Yosgart Gutiérrez y al 33′ Andrés Iniestra lo intentó por la misma vía.

Cuatro minutos después Brian Figueroa disparó al primer palo del arquero, pero se topó con Yosgart Gutiérrez; un par de minutos después, el portero del cuadro hidrocálido voló para tapar el disparo de Matías Alustiza que iba al ángulo, el remate de mayor peligro que ofreció el cuadro universitario en la primera mitad.

Al 58′, Pumas casi empata por la misma vía con la que concedió su gol. Después de un remate de Alan Mendoza, Gutiérrez escupió el balón pero se revolvió para tapar el contrarremate de Pablo Jáquez.

En la recta final los felinos se relamieron los bigotes, primero en los botines de Alan Acosta, quien se anticipó a una diagonal de Juan Iturbe en el área chica, pero Luis Gallegos salvó sobre la línea el esférico al 72′ y 10 minutos más tarde Alan Mendoza disparó fortísimo de balón parado pero cuando superó al arquero, el poste le negó el tanto.

Pumas tendrá que buscar el boleto como mejor segundo lugar de grupo en su próximo duelo ante el Tampico Madero que también tiene tres puntos; los Rayos, vigentes campeones de la justa, ya están clasificados.