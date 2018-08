Desmienten robo de niños en la Ciudad

Autoridades policiacas aseguran que son falsos los mensajes que han circulado a través de redes sociales

El comisario en Jefe de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito de Hermosillo, Antonio Salcedo Puentes, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar crear pánico o desinformación compartiendo información falsa sobre la sustracción de niños en instituciones educativas de la región.

“Esto es con el fin de dar certidumbre y tranquilidad a los hermosillenses, por instrucciones de nuestro Comisario General queremos hacerles saber que la información que se encuentra circulando en diferentes redes sociales en relación a supuestos secuestros de infantes en diferentes planteles escolares, en especial en jardines de niños, es totalmente falsa”

Salcedo Puentes dijo que en las investigaciones que se han realizado se ha constatado que este tipo de información tiene su origen en otros estados de la República Mexicana, siendo adaptados a cada región para crear confusión y desinformar.

El comisario en Jefe fue determinante en desmentir las versiones que se han propagado en relación al tema, haciendo hincapié en que se han atendido los llamados pero al llegar a los lugares mencionados han sido diferentes los motivos de los reportes.

“Aquí en la ciudad, aclaro y quiero ser muy enfático, no tenemos ese problema, no hay ningún vehículo haciendo secuestros ni sustrayendo menores de los diferentes planteles escolares. Queremos con esto generar un clima de tranquilidad y que no se mal informe al ciudadano”, enfatizó.

El funcionario dijo que este tipo de situaciones son creadas para generar un clima de inseguridad e intranquilidad en la población, pero para contrarrestarlo se le pide a la misma ciudadanía corroborar la fuente de la cual se obtiene la información.

Agregó que hasta el momento no se han recibido reportes de este tipo de delitos en Hermosillo, pero aclaró que en caso de suceder este u cualquier otro delito se pide que se denuncie de inmediato al número de emergencia 911 para actuar en consecuencia.