Denuncia joven intento de levantón en Villa Bonita

Dos sujetos, uno de ellos armado con navaja la amagaron y finalmente al poner resistencia la golpearon y le quitaron un teléfono iPhone

Una joven de 20 años denunció que un par de sujetos intentaron privarla de su libertad cuando se encontraba esperando a un compañero en el bulevar Villa Bonita en la colonia del mismo nombre ubicada al surponiente de la ciudad.

De acuerdo con la perjudicada, inicialmente en el sitio ubicado junto a una cancha deportiva de pasto sintético y una tienda de conveniencia, estaban varias personas esperando el camión y en ese momento llegó un pick up modelo atrasado, color blanco, que detuvo su marcha en el estacionamiento de comercio y mantuvo la marcha encendida.

Agregó que posteriormente llegó el camión y las personas subieron a éste y ella continuó esperando a que llegara su compañero y en ese momento se le acercó un sujeto era de tez morena oscura, estatura media, con bigote oscuro y dientes feos, vestido con playera verde de la Selección Mexicana, pantalón de mezclilla y gorra, quien la sujetó de la muñeca izquierda.

El individuo empezó a jalarla hacia el pick up el cual cuando llegó hasta él ya tenía la puerta del copiloto abierta y vio en el interior a otro sujeto, cuyos rasgos no pudo recordar ya que no lo vio bien, porque estaba forcejeando con el primer individuo, al tiempo que gritaba pidiendo auxilio, ya que había personas en las inmediaciones de la cancha deportiva.

Agregó que en ese momento el sujeto la amagó con un cuchillo y al mismo tiempo sonó el teléfono iPhone, color plata que traía en la mano, el cual cayó en el asiento del vehículo y al ver que la gente empezaba a verlos forcejear el sujeto subió al pick up y dieron reversa, pero la mano de la joven la golpearon con la puerta, la cual abrieron y la golpeó en el pecho para luego emprender la huida rumbo al bulevar Quintero Arce y Camino del Seri.

De inmediato personas que observaron la agresión acudieron a auxiliar a la joven y de inmediato dieron aviso a la línea de emergencia, aunque debido a que no llegaron porque no había ni unidades policiacas ni ambulancias, acudió por sus propios medios a interponer la denuncia correspondiente y a una revisión en Cruz Roja, en donde le ordenaron unas radiografías, ya que presumen sufrió fracturas de muñeca.

Señaló que en la tienda de conveniencia en donde se detuvo el vehículo se cuenta con video vigilancia, además de que testigos del hecho también tomaron imágenes de los agresores, por lo que se proporcionarán los mismos para ver si dan con la identidad de los agresores.