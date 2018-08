Benjamin King se adjudica la cuarta etapa de la Vuelta a España

El estadounidense Benjamin King (Dimension Data) se llevó la cuarta etapa de la Vuelta a España, la cual fue la primera con final alto y que se disputó en el puerto de Alfacar. Sin embargo, el polaco Michal Kwiatkowski continúa comandando la contienda.

Después del norteamericano, ingresó a la meta el kazajo Nikita Stalnov y el francés Pierre Rolland, quienes completaron el podio.

“Es un sueño hecho realidad, no me lo puedo creer. No me lo empecé a creer hasta el último kilómetro”, comentó King, uno de los nueve competidores que salieron al sprint desde el arranque.

Y añadió: “Estoy contento por la confianza del equipo, he trabajado duro toda la temporada para esto. Esperamos claro continuar haciendo cosas lindas en las próximas semanas”.

Las hostilidades en la Vuelta a España se reanudarán este miércoles con la quinte etapa, misma que comprende un recorrido de 188,7 kilómetros entre las localidades de Granada y Roquetas de Mar.

Fuente: SDP noticias