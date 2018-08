Alertan por pantera en zona poblada

El animal fue grabado por una cámara de vigilancia de California Residencial

La presencia de una pantera merodeando fraccionamientos del poniente de Hermosillo, provocó la alerta de usuarios de redes sociales para extremar precaución al transitar por dicho sector.

En diferentes cuentas de Facebook se hizo viral un video donde se aprecia a un animal negro acercarse al acceso de California Residencial, ubicada en la terminación poniente del bulevar Gaspar Luken.

El animal deambula a corta distancia de la caseta de seguridad del sector, cuyas cámaras lo captaron y es la filmación que pulula en redes sociales; el video fue tomado el pasado 24 de agosto, alrededor de las 3:00 horas.

Algunas cuentas de noticias, alertan a los residentes de los sectores Puerta Real, California Residencial y colonias aledañas, ante la presencia del animal.

Sin denuncia oficial

Por su parte, Juan Alberto Salcido Ley, supervisor general de la Policía Municipal reveló que no han recibido reporte sobre la presencia del animal.

“Concretado el reporte no está, no hemos corroborado la existencia, de alguien que diga que ha visto al animal, me imagino que se debió reportar a Protección Civil o a otra instancia”, mencionó.

Ofrece dueño recompensa

Un usuario de Facebook publicó ayer la oferta de recompensa a quien proporcione datos sobre la ubicación del animal, señalando que se trata de su mascota, la cual se escapó de su domicilio desde hacía cuatro días e indica que se trata de una pantera de un año y medio y que responde al nombre de Black

“Dicen que la vieron en la colonia Los Arroyos, ayer por la tarde (domingo), pero dan más datos, a todos los que me están mandando inbox, sean más precisos por favor, esto es serio, de ser posible manden foto”, señala. Inspeccionan área donde merodea pantera 2