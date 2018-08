Triunfa “Coco” en Premios Imagen en Los Ángeles

La cinta de Pixar, cuya historia se lleva a cabo durante el Día de Muertos, se llevó los galardones de Mejor Película, Mejor Director y Logros Creativos

La cinta animada “Coco” se convirtió en la máxima ganadora de la 33 entrega de premios Imagen, que reconoció a lo mejor de la actuación y a las producciones hechas por latinos en Estados Unidos.

La cinta de Pixar, cuya historia se lleva a cabo durante el Día de Muertos, se llevó los galardones de Mejor Película, Mejor Director y Logros Creativos durante la entrega celebrada en el hotel JW Marriot, en el centro de Los Ángeles.

“Comenzamos “Coco” con una cosa simple: una nota de amor a México, por toda la belleza de la gente, las tradiciones y la profundidad del amor que hay dentro de México”, dijo Alonso Martínez, el diseñador de personajes de la película.

Anthony González, quien interpretó al protagonista Miguel en la película, compartió sus esperanzas de que la historia de Coco pudiera continuar en un nuevo proyecto, ya sea un espectáculo teatral, una adaptación de acción en vivo o una secuela.

“Si hubiera una posibilidad, me encantaría. Espero que haya una secuela incluso si no estoy en ella. Me encantaría ver más sobre Miguel, qué está tramando, qué está haciendo. Quiero saber sobre su relación con su nueva hermanita”, dijo.

Más tarde, el actor, acompañado del trío Ellas realizó una interpretación de “Remember Me”, tema de la película que ganó el Óscar a Mejor Canción Original.

Los Premios Imagen, fundados en 1985 por Norman Lear, buscan alentar y reconocer representaciones positivas de los latinos en los medios.

Durante la ceremonia, la actriz y cantante Rita Moreno explicó que está contenta de que Hollywood finalmente realice películas como Coco y Locamente Millonarios, esta última con actores de ascendencia asiática.

Su discurso como ganadora de Mejor Programa de Comedia en Horario Estelar (One Day at a Time), la productora Gloria Calderon Kellett citó la importancia de crear representaciones positivas de la comunidad latina.

Durante la noche, homenajeadas como Jenna Ortega por Stuck in the Middle, Stephanie Beatriz por Brooklyn Nine-Nine y Gina Torres por Suits también reconocieron que originalmente sus papeles no habían sido escritos para actrices latinas.

“Mi parte no fue escrita para una mujer y mucho menos para una mujer latina. Fue escrito para un hombre blanco de 60 años”, dijo Torres durante su discurso de aceptación a la Mejor Actriz de Reparto de Televisión.