Tatiana Clouthier declinó cargo por cuestiones familiares

Hace unos días se dio a conocer que Tatiana Clouthier, quien fue propuesta como subsecretaria de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles de la Secretaría de Gobernación, no aceptó el cargo.

Luego de que se especulara una discusión con el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador o algún interés federal, ella misma señaló que tomó la decisión de asumir el cargo de diputada federal y no de subsecretaria pensando en su familia.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, Clouthier afirmó que seguirá impulsando los proyectos de AMLO pero a su ritmo.

Lo he venido diciendo, tengo dos hijos universitarios y uno preparatoriano y la parte de moverse todo el tiempo requería que yo hiciera ajustes en mi familia, pero en este momento no puedo hacerlo. Lo platiqué con mi marido y él me apoyó. Lo que me motivó a tomar la decisión fueron mis hijos, ellos me preguntaban a cada rato si me iba a ir, si iba a viajar y esos comentarios me pesaron más que mi propio trabajo. Al hablar con Andrés, él me dijo que lo platicara y lo pensara, pero al final le dije que yo necesitaba por lo menos dos años, en lo que el más pequeño acababa la prepa.

Al ser cuestionada por las reacciones que generó su resolución y las suposiciones, ella afirmó que la ‘gente inventa teorías’.

La mente es de las cosas máss interesantes humanamente hablando, porque es capaz de inventar una serie de cosas. Yo sé por qué lo hice y creo fue lo correcto. Estoy dispuesta a seguir trabajando para hacer realidad ‘la cuarta transformacion del país’.