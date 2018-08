“Calienta la plaza” caso de 4 ejecutados

Causa un caos vial sindicato municipal

Que ahora hasta una pantera anda suelta

Anda de plácemes “Gober” por el TLC

“Calienta la plaza” caso de 4 ejecutados…El que sí que “calentó la plaza” o esta Capital, es el caso de los cuatro presuntos “tiradores” de droga acribillados el domingo por la noche en la colonia Villa Mercedes, por unos sujetos que arribaron en una camioneta y les dispararon a quemarropa, mientras que los agentes federales de la PGR bien gracias, y cuyo delegado o desligado de Darío Figueroa. ¡Zaz!

De ahí que mal empezara la semana para el rubro de la inseguridad, por ese cuarteto de supuestos “narcos” urbanos que asesinaran a domicilio o en el interior de una vivienda que invadían en ese desconocido sector habitacional, ubicado al Poniente de Hermosillo, porque aunque intentaron resguardarse, aún así los ejecutaron, en una tracatera ocurrida a las 21:00 horas en la calle Santa Elena.

Por ser de esos hechos de alto impacto que alarman o acalambran a la ciudadanía, ya que aunque se trate de evidentes “ajustes de cuentas” entre el crimen organizado, lo cierto es que ante ese tipo de eventos siempre estará en riego gente inocente, por las balas perdidas que hay, como recién sucediera en Navojoa, durante un enfrentamiento entre mafiosos, en el que muriera un hombre que quedó entre el fuego cruzado.

Como lo refleja el que a la hora en que se registrara ese dominguero y fatídico suceso, reportan que todavía había niños jugando en el parque que está en la esquina de la mencionada vialidad, de ahí que afortunadamente salieran ilesos, aunque la asustada ya no se las quitan ni con agua con azúcar, después de que presenciaran ese tiroteo, que dejó tres cuerpo en el interior del inmueble y uno en plena rúa.

Pero resulta que como siempre sucede, la cuestión es que todo mundo sabía que ese lugar estaba convertido en un punto de venta de toda clase de drogas, menos los sabuesos de la Procuraduría General de la República (PGR), que es a los que les compete combatir esa actividad delincuencial que tanto afecta a la sociedad, de ahí que de no haberlos eliminado la misma hampa, ahí siguieran haciendo de las suyas.

Tan es así que los primeros respondientes o quienes llegaron a la escena del crimen son los de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como de la corporación Municipal, para contabiliza más de 20 casquillos percutidos que quedaron regados en ese punto, y otros tantos en el citado “cantón”, pero lo que son los polizontes de la jurisdicción federal, siguieron brillando…pero por su ausencia. De ese pelo.

Porque a pesar del como consternan esos acontecimientos, lo que son Figueroa Navarro y compañía nunca se digan a “dar color”, respecto al porque de los mismos, y mucho menos dan a conocer en qué quedan las investigaciones, por no ser la primera ocasión en que matan a varios de esa forma o a “todos al bolón”, lo que a querer y no, pero vaya que ya está “cañón”, pero así continúa campeando la impunidad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Causa un caos vial sindicato municipal…Quienes vaya que han seguido con su grilla campañita o “haciendo leña del árbol caído”, son los del sindicato del Ayuntamiento de Hermosillo, del que es cabecilla Salvador Díaz, como lo exhibe el que ayer volvieran hacer ooooootra manifestación, pero por demandas muy fuera de tiempo y que más bien huelen a puro mere pretexto. ¡Pácatelas!

Por no entenderse de otra forma, el que ahora Díaz Olguín y su pandilla de agitadores hayan salido a manifestarse con el cuento de que no les han pagado bonos, como el del Día del Servidor Público, así como por la falta de dotación de uniformes, de ahí que estén manejando que les adeudan alrededor de $7 millones de pesos por esos conceptos, por según esto no haberles liquidado nada desde abril. ¿Será?

Es por lo que Salvador nuevamente armara sus show, luego de que con sus incondicionales o el grupillo más cercano que siempre lo acompaña o le da por el lado, de manera simbólica colocaran letreros de “clausurado” en la puerta de la sede de Tesorería Municipal, para exigirle a las autoridades que atiendan sus peticiones, que obviamente que son de esas sin ton ni son, por no tener razón de ser. ¡Tómala!

Aunque en esta ocasión también “se llevaron al baile” o involucraron a los pensionados y jubilados, porque dizque no les han depositado en el Fondo de Retiro, de ahí que por su condición de edad y el sofocante calorón que estaba haciendo, a ellos sí los recibieron para darles una explicación, por lo que así estuvo esa enésima revuelta promovida por esas huestes sindicalistas o más bien desestabilizadoras.

Sin embargo con lo que sí lograron crear un efecto contrario, es con el caos vehicular que por más de cuatro horas provocaran con ese bloqueo de vialidades, de ahí que de manera preventiva tuvieran que cerrar el bulevar Rosales, desde el Luis Encinas hasta avenida De la Cultura, razón por la cual es que los chines y jotas no se hicieran esperar contra “El Chava” Díaz y una treintena de sus secuaces. ¡Ñácas!

Es por eso del repudio generalizado que aflorara contra esa protesta, al considerarse que no puede ser posible tanta permisidad o complacencia, porque el respeto a sus derechos llega, hasta donde empieza el que tienen los hermosillenses a circular libremente por esta Ciudad del Sol, de ahí que esa acción bien pudo haber desencadenado en un hecho de violencia, por lo que debe actuarse en consecuencia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que ahora hasta una pantera anda suelta…Para más que dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), donde vegeta como delegado Jorge Carlos Flores Monge, los que ahora les están poniendo la muestra, son los de la asociación Rescate Animal Hermosillo, por como se han abocado a rastrear una pantera que ha sido avistada al Norponiente de la ciudad. ¡Glup!

Prueba de ello es que contrario a lo negligentes que se han visto los de la Profepa, lo que son los de esa agrupación presidida por David Rodríguez, hasta una alerta ya lanzaron por la presencia de ese peligroso felino de gran tamaño, después de que el pasado viernes fuera reportado por guardias privados de fraccionamientos localizados en esa zona del bulevar Gaspar Luken, en la confluencia con el Quiroga.

Si se toma en cuenta de que no son de meras habladas los dichos de los citados vigilantes de Residencial California y Privada Saratoga, sino que han captado a ese animal a través de las cámaras de seguridad, porque manejan que ha llegado a pasarle a más menos doce metros de distancia, de ahí que incluso aseguren que ya ha atacado a varios perros, pero las autoridades del ramo como sino pasara nada. ¡Ups!

De ahí que a la par de que los de Rescate Animal Hermosillo ya le hicieron un llamado a la ciudadanía para que extreme precauciones, sobre todo a los habitantes de las colonias de por esos lares, por otro lado adelantaron que desde ayer por la noche sobrevolarían esa área con un dron, con el fin de detectar esa fiera, además de que instalarán trampas con animales como carnada para atraerla y capturarla con vida.

Y tocante a de dónde pudo haberse escapado ese panterón negro, es obvio que no fue de un circo, porque ya no utilizan esas especies, de ahí la sospecha de que tal vez se “julló” de una domicilio donde la tenían en cautiverio de manera clandestina, eso por como se sabe que hay hasta tigres de bengala en casas de campo como las del Real del 14, con todo y el peligro que representan para los ciudadanos. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anda de plácemes la “Gober” por el TLC…Y a la que casi reportan bailando en un pie de contenta, es a la gobernadora Claudia Pavlovich, por lo de la positiva noticia de ayer, referente al acuerdo pactado entre México y EU para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por los beneficios que traerá para ambos países, pero sobre todo para los Estados fronterizos. ¡Órale!

Casi por nada es que Claudia celebrara por partida doble, por como igual destacara las propuestas que se presentaran en la reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), que en pleno “San Lunes” tuviera lugar y que por segunda ocasión encabezara el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, al plantearse reducir el IVA al 8% y el ISR al 20% en la Frontera Norte. De ese vuelo.

No obstante que en lo que hizo más hincapié Pavlovich, es en el que hayan acordado seguir con el TLCAN, ya que desde que se concretó por primera vez, se han generado millones de empleos y potencializadola como una de las regiones más prósperas a nivel global, como es la conformada por el territorio mexicano, gringo y canadiense, aunque por lo pronto ahorita es de manera bilateral o entre dos.

Ciertamente que no es para menos que la “Gober” esté de beneplácito con esa buena nueva, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conago, porque solamente en el corredor de Sonora-Arizona se intercambian alrededor de 36 mil millones de dólares anualmente, en tanto que desde que está el TLC entre esas tres naciones se han generado alrededor de 50 millones de empleos.

Aunque la verdad que nadie para hablar con autoridad en esa materia económica como Pavlovich Arellano, por como no sólo creara la llamada Megarregión con el gobernador arizonense, Doug Ducey, sino que además ha sostenido reuniones con los dirigentes de las principales empresas en Washington D.C., así como encuentros con Gobernadores y Premieres del mencionado trío de nacionalidades.

Correo electrónico: [email protected]