“De orejas y rabo” Fiscalía del Estado…Quienes sí que tuvieron un fin de semana de “orejas y rabo”, son los de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), cuyo titular es Rodolfo Montes de Oca Mena, por la celeridad con la que esclarecieran el robo perpetrado en la residencia del arzobispo emérito de Hermosillo, Ulises Macías Salcedo; así como el asalto a la tienda departamental Liverpool.

Porque en menos de diez lograron ubicar y detener a una banda de ladrones de origen colombiano, que también estaba integrada por un mexicano, que son los que allanaron la casa del prelado originario de Guanajuato y de la que se llevaron hasta una caja fuerte, entre otros objetos, en hechos registrados el pasado miércoles 16 de agosto por la noche, en la colonia Centenario de esta Capital. De ese pelo.

Y es que a partir de la identificación de los vehículos en que se trasladaban, pudo localizarse a los involucrados en ese sonado atraco, que son Geobanni “N.”, alias “El Geobanni”, oriundo de la Ciudad de México; William Alberto “N.”, de apodo “El Loco”; Jaime Alexander “N.”, alias “El Tolima”; y Diana Patricia “N.”, “La Señora”, todos de Colombia y recién llegados a esta Ciudad del Sol. ¡Tómala!

Para el caso contactaron y entraron en complicidad con un tal Anderson “N.”, residente de ese País, pero que aquí vive y labora como conductor de Uber; pero antes rentaron Volkswagen Vento en el aeropuerto Internacional “General Ignacio Pesqueira”, y ya después planearon hurtar en una vivienda, coincidiendo que después de varias vueltas detectaron que estaba sola la de Macias Salcedo. De ese vuelo.

Pero con lo que no contaban es que las placas de uno de los carros quedaría grabada en un video proporcionado por un negocio cercano al inmueble atracado, de ahí que a los días les pararan el alto en calles de la colonia La Manga, donde al registrarlos les hallaron un arma de fuego, además de un crucifijo de oro, reportado como robado, de ahí que arrestaran a tres de los ahora imputados. Ni más ni menos.

En tanto que ya el 19 de agosto catearon dos habitaciones de un hotel hermosillense, asegurando monedas extranjeras de diversas nacionalidades, dos pasaportes de los encarcelados, y un anillo con una cruz de color rojo, con lo que se terminó de dar fe de esa robadera y de que la presencia del hampa colombiana en la localidad ya es toda una realidad, por no ser la primera fechoría de ese tipo que cometen. ¡Vóitelas!

Sin embargo y por si ese acierto o esclarecimiento de Montes de Oca Mena y compañía fuera poco, también está que resolvieron otro asalto de alto impacto, como es el que tuviera lugar la mañana del pasado 24 de junio en Liverpool del bulevar Luis Encinas, cuando un comando de encapuchados saqueara el área de joyería y se llevara un botín de más de $5 millones en joyas y relojes de famosas marcas.

Queda en chantaje amenaza de huelga…Y la que como siempre quedó en pura amenaza o en una mera “asustada con el petate del muerto”, es la emplazada a huelga que hicieran los del sindicato choferes del transporte urbano para éste “San Lunes”, a las 05:00 horas, por como finalmente “les llegaran al precio”, de ahí que terminaran aplazándola o posponiéndola por un mes. ¿Cómo la ven?

No por nada es que ya le vean visos de chantaje y contubernio a esa estrategia de emplazamientos, para que a los de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), de la que es presidente José Luis Gerardo Moreno, les paguen los subsidios, como por enésima ocasión lo hicieran, dizque para ponerse al corriente con prestaciones como las del “Pichonfonavit” e IMSS.

Con lo que a querer y no, pero una vez más utilizaron como “carne de cañón” para meter presión a los alrededor de 600 mil usuarios de Hermosillo, Obregón y Navojoa, que son a los que habrían afectado, de haber cumplido su palabra de paralizar ese servicio transporteril, luego de que el pasado 16 de agosto amagaran con colocar las banderas rojinegras en la sede de Sictuhsa, pero sin llegar a tanto. ¡Ñácas!

Ya que en contraparte dicen que lo que es José Luis y sus huestes, nomás no aclaran el porque no les dan las cuentas, en cuanto a ese adeudo que tienen con los operadores y que ronda los $116 millones de pesos en total, si se analiza que $100 millones son del Seguro Social, $13 millones del Infonavit y $3 millones de la Caja de Ahorros, por lo que hay un rezago acumulativo que simplemente no cuadra. ¡Pácatelas!

De ahí por eso que se diga, que lo que más bien buscan Gerardo Moreno y los dueños de esos ruleteros, es que les autoricen un alza a la tarifa de $15 pesos, por estar visto que con esas subsidiadas no podrán subsanar ese saldo en contra que han venido acumulando, cuando se supone que con eso debería de alcanzarles, de ahí el porque ya les hayan echado en cara una posible mala administración. ¡Ups!

No obstante y mientras son pera$ o manzana$, al que hay que abonarle oootra buena, es al Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela, por como se fletara en las reuniones de negociación con la parte demandante, encabezada por el líder sindical, Manuel Quiñónez “Leal”, a fin de mediar en ese conflicto laboral y terminar convenciéndolos, así sea de manera temporal. ¡Qué tal!

Que está en estambay “Poli” Municipal…Por aquello de que sólo podría tratarse de una “campaña negra”, como las que recientemente le han enderezado al Ayuntamiento hermosillense, quien se hace necesario que salga a aclarar el dato, es el Comisario General de la Policía Municipal, Jorge Suilo, tocante a la pregunta que ha surgido, de que si ¿qué está pasando con esa corporación? Así la duda.

Lo anterior a partir de la versión que ha corrido, de que al parecer no están acudiendo a los llamados de auxilio de los ciudadanos en general, y que únicamente están atendiendo los sucesos mayores, como balaceras o hechos de alto impacto, de ahí que manejen que de los eventos de violencia intrafamiliar, sólo se dan como enterados, pero no socorren a las víctimas; y menos en lo referente a los robos en las casas.

A ese punto es que ventilan que esta esa supuesta desidia policial, por dizque haber ocasiones que no ven pasar una patrulla en horas y por lugares en que deberían hacer constantes rondines, que es lo que ya ha reforzado esas sospechas e incertidumbre, tocante a que podría deberse a que ya se está en el cambio de administración municipal y es por lo que ya están a la espera del nuevo jefe. Así la especulación.

Aún y cuando por sentido común se deduce que no debe haber pero que valga, para bajar la guardia, por estar de más el “señalar con dedo de fuego”, que llueve o truene el trabajo debe ser permanente y la vigilancia durante las 24 horas, eso porque trienios van y vienen, pero los policías se quedan y tienen que cumplir con su responsabilidad, como es la de velar por la ciudadanía. Esa es la consigna.

Aunque conociendo la seriedad y el profesionalismo que ha exhibido Suilo Orozco, no se cree que ya hayan caído en esa política policial, como es la de ya no estar al pie del cañón y mucho el mantenerse prestos para rifársela ante el hampa en defensa del ciudadano, si se toma en cuenta que desde que asumiera el mando, es cuando mejores resultados se han obtenido en ese ámbito. De ese tamaño.

Que no ponen de su parte los camioneros…Los que ha aflorado que está claro que se están quedando en lo mediático, a la hora de hacer públicas sus denuncias, por la inseguridad que han enfrentando a la hora de realizar esa actividad, son los operadores del transporte urbano, a raíz del resurgimiento de las asaltaderas de las que han sido blanco los camiones en los últimos días. Así el dato.

Al trascender que por un lado solicitan el apoyo de las instancias policíacas, incluso mediante una suspensión de los recorridos de las rutas, como lo hicieran la semana pasada, a dejar de operar a las 20:00 horas de la noche, y no a las 22:00 horas, como lo estipula el reglamento, pero por otro no ponen de su parte para que protejan esas unidades, y de esa manera evitar que sigan siendo asaltado en pleno camino.

Pues de buena fuente se supo que tal falta de cooperación de dichos transportistas quedó al descubierto en la reunión que acaban de sostener con las dependencias que tienen que ver con la seguridad en todos sus niveles, incluido el secretario estatal de ese rubro, Adolfo García Morales, porque si bien es una responsabilidad que le compete a la Policía Municipal, también han estado apoyando los de la PESP.

Y es que auque usted no lo crea, pero ni siquiera se han dignado a aportar una información de lo más básica que les requiriera la Mancipa, al igual que la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), como son los recorridos y puntos donde más los asaltan, para hacer revisiones sistemáticas y aleatorias; eso aunado a que ya les hubieran reactivado el programa denominado “Policía Abordo”. ¡Zaz!

Por intuirse que si están pidiendo respaldo o resguardo para no verse afectados por esos atracadores de barrio, y ahora hasta céntricos, por como la noche del viernes a un “rula” de la Línea 18 le robaran la alcancía del dinero, en bulevar Vildósola y Periférico Sur, al amenazar con armas blancas al chofer, es de esperarse que se “pongan las pilas”, porque al margen de sus bienes, deben ver por el usuario. ¿Qué no?

