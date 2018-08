Sale vivo Cruz Azul de la Comarca

La Máquina estuvo a punto de lograr su sexta victoria del torneo pero un gol de Deinner Quiñones, a seis minutos del final, le arruinó el juego

Santos no permitió que Cruz Azul se saliera con la suya en el Estadio Corona y con un gol de Deinner Quiñones a 6 minutos del final, rescató el 1-1 para impedir que la Máquina sumara su sexta victoria del torneo.

Fue un duelo en la cima, entre dos de los mejores equipos del torneo, y aunque parecía que la buena fortuna seguiría de lado del cuadro capitalino, los pupilos de Salvador Reyes no bajaron los brazos y tuvieron su recompensa.

El empate también le permitió a los Cementeros mantenerse como el único invicto en la Liga y seguir con paso firme para alcanzar la clasificación a la brevedad.

Este fue un partido complicado para los pupilos de Pedro Caixinha, quienes se toparon con un cuadro bien ordenado que no los dejó maniobrar con libertad los primeros 45 minutos.

El primer tiempo resultó denso porque ambos se dedicaron a cortar los avances y los porteros no fueron requeridos como se esperaba.

La Máquina Celeste apretó para el complemento, pero sin poder tener un juego como el que le gusta a Caixinha y comenzó a sufrir.

Una vez más, el portero José de Jesús Corona tuvo que emplearse a fondo para parar un par de aproximaciones del cuadro de casa.

Cuando Santos hacía mejores propuestas a la ofensiva, apareció Martín Cauteruccio al minuto 75′, para abrir el marcador, aprovechando un contragolpe, donde le ganó a José Abella en la marca.

Cruz Azul se saboreaba la victoria, pero el cuadro de Chava Reyes no dejó de ir al frente, de exigirse para morir en la raya, hasta que apareció al 84′, Deinner Quiñones quien aprovechó un servicio por derecha de Jonathan Rodríguez para poner el 1-1 de la igualada.

La Máquina se mantuvo como líder al llegar a 17 unidades, mientras que Santos cayó al tercero con 14 puntos.