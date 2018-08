Pierde Toluca 2-1 ante León en su casa

Los Diablos Royos cayeron en su estadio Nemesio Diez

Luego de 10 meses, Toluca perdió un partido de Liga MX en el Estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos cayeron en casa 2-1 frente a León, en el duelo de la Fecha 7 del Apertura 2018, y vieron terminar una racha de 15 partidos sin conocer la derrota en condición de locales.

El conjunto mexiquense no era superado en la “Bombonera” desde el 29 de octubre de 2017, en el compromiso de la Fecha 15 del Apertura.

La Fiera vino de atrás para arrebatarle los tres puntos a los choriceros y conseguir su primera victoria del torneo como visitante.

El cambio de horario no le sentó nada bien a un Toluca que esta vez sí sufrió con las bajas. El equipo mexiquense careció de ideas en sector ofensivo, esas que le podrían haber aportado Rubens Sambueza, Pablo Barrientos, Alexis Canelo o Enrique Triverio, quienes se ausentaron por lesión.

Toluca comenzó mejor y se adelantó en el marcador con un gol de Rodrigo Salinas, quien tomó un rebote fuera del área para disparar de zurda; la esférica se desvió ligeramente en William Tesillo y dejó sin oportunidad de reacción al arquero Rodolfo Cota, al 7′.

Pero tras la anotación, León despertó y comenzó a hacer daño mediante contragolpes y a balón detenido.

Al 16′, Pedro Aquino puso el empate momentáneo con un remate de cabeza en tiro de esquina, jugada en la que se anticipó a Salinas.

Poco antes del descanso, los visitantes consumaron la remontada por conducto de Mauro Boselli, quien aprovechó una serie de rebotes en el área para definir con un potente derechazo de media vuelta, en el 45′.

El estratega choricero Hernán Cristante movió sus piezas e incluso debutó al canterano Giovanny León, pero no encontró respuestas desde el banquillo.

León se dedicó a manejar el resultado para hilvanar victorias por primera vez en el torneo.

Toluca sufrió su segunda derrota consecutiva, se estancó en 10 puntos y cayó al octavo lugar de la Tabla.

Los Panzas Verdes también alcanzaron las 10 unidades y treparon al noveno puesto.