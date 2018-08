Matan a seis en Chihuahua

En uno de los casos, en Ciudad Juárez, un hombre fue ejecutado durante la tarde afuera de una vivienda en el fraccionamiento Sierra Vista

La jornada de violencia en el Estado de Chihuahua dejó este lunes un saldo de seis personas ejecutadas y dos tráileres cargados con madera incendiados En Ciudad Juárez, un hombre fue ejecutado durante la tarde afuera de una vivienda en el fraccionamiento Sierra Vista.

En otro hecho, un varón murió y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos registrado en el fraccionamiento Riberas del Bravo.

Además, un individuo de unos 35 años fue ultimado a tiros dentro de una tienda de abarrotes en la colonia Chaveña.

También este lunes, en la ciudad fronteriza, se reportó el hallazgo de un hombre muerto por disparos de arma de fuego, así como atado de manos, en la colonia Puerto La Paz. A la víctima sus agresores lo vistieron con una blusa femenina.

En tanto que, en la Sierra Tarahumara, la Fiscalía General del Estado en la zona occidente reportó este lunes el hallazgo de un padre y su hijo ejecutados en la sección de Monterde, municipio de Guazapares.

“El primer cuerpo se localizó en el lugar conocido como Los Lagartos, a 20 metros de la vereda principal”, comunicó la dependencia.

“A simple vista se le observaron heridas producidas por proyectil de arma de fuego en espalda y cuello, el cual fue identificado como Raúl Q. A., de 59 años de edad con domicilio en Boregachi, Guazapares, sin que se localizaran indicios balísticos”.

Posteriormente, agentes investigadores se trasladaron hasta el lugar conocido como Entronque Viejo, localizado a una hora y media a pie, donde estaba el otro cuerpo, envuelto en plástico color negro y amarrado con pedazos de tela.

“Se le apreciaban heridas por arma de fuego en ambas piernas y la cabeza. Asimismo, en el pecho se localizó un pedazo de plástico con un mensaje alusivo a la rivalidad de grupos delictivos”, agregó la FGE.

El cuerpo fue identificado como Ricardo Q. V., de 35 años, hijo del primer hombre en ser localizado y de quienes sus familiares reportaron no saber nada de ellos desde el pasado viernes.

Por otra parte, dos tráileres cargados con madera fueron incendiados esta tarde en una carretera de la Sierra Tarahumara.

La Fiscalía General del Estado en la zona occidente informó que los vehículos quedaron varados en el Mmnicipio de Bocoyna, en la carretera San Juanito, a la altura del kilómetro 65 en las inmediaciones del lugar conocido como Cuesta Prieta.

Los conductores no fueron localizados.

En el lugar, agentes investigadores ubicaron un tráiler de color naranja incendiado, al cual se le alcanza a ver la matrícula 552 ZS1 en la plataforma y en el tractor 49AH1E.

“En la inspección no se detectaron rastros de persona alguna en el interior, ya que todavía se encontraba el fuego en la parte frontal de la unidad”, comunicó la FGE.

“Asimismo, a un medio kilómetro se observó otro camión tipo torthon color blanco el cual también se estaba incendiando y el fuego se había propagado hacia la plataforma del mismo, sin que tampoco se localizara a persona alguna en el vehículo o sus alrededores”.

Personal de Servicios Periciales levantó evidencia de los daños registrados en ambos vehículos y la carga de madera que transportaban.