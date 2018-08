Trastornan sindicalizados municipales el tráfico vehicular

Creo que el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo, Salvador Díaz Olguín, tiene una idea equivocada de presionar a la autoridad municipal, para que le pague lo que sea que crean o que realmente les deben, porque no es afectando al ciudadano común, pero que a final de cuentas es el que les paga, como resolverán las cosas, como ocurrió ayer con el cierre de transitados cruceros.

La estrategia de este lidercillo de cuarta, solo despertó el rechazo y animadversión de las personas que no pudieron llegar a tiempo a sus compromisos, incluso ni a recoger a sus hijos, empleos o a citas médicas.

La prepotencia de Díaz Olguín y de su séquito, fue tal que impidió que incluso circularan ambulancias y Dios quiera que no lleven en sus conciencias la muerte de un inocente a causa de que las unidades tuvieron que batallar con el tráfico y buscar rutas alternas para brindar la atención médica requerida.

Para colmo, la lluvia vespertina que afectó el primer cuadro de la ciudad complicó aún más la circulación, ya que algunos se quedaron tirados a mojarse los cables y otros, ante la escasa movilidad, se calentaron.

Así que a quien le deben de haber zumbado los oídos es a la progenitora del líder sindical, por los recuerdos que le mandaron muchos de los automovilistas, aunque la pobre mujer ni vela tiene en el entierro.

Y si usted creyó que ya había terminado el problema, hasta el momento de hacer esta entrega, los sindicalizados seguían “montados en su macho” y dispuestos a continuar hoy en sus bloqueos, en demanda de que el Ayuntamiento les pague, como si el ciudadano tuviera la culpa de ello.

Por cierto que me llamó la atención ver a Díaz Olguín con el grupúsculo que siempre lo acompaña y si representa a mil 500 trabajadores, la duda que me carcome es ¿dónde están?, ¿porque no lo acompañan en sus movilizaciones? ¿Será que están conscientes de que así no lograrán nada y están en desacuerdo con él?

Vecinos del poniente deben estar atentos a pantera que merodea el sector

Más que tomarlo como “chunga” o broma, los vecinos del poniente de la ciudad, principalmente de los sectores populares como La Cholla, Los Arroyos, Puerta Real y California Residencial, el cual es un fraccionamiento cerrado y cuyas cámaras de vigilancia captaron al felino, deben estar atentos y cuidar sobre todo a los menores.

Al parecer el animal es de una persona que hasta recompensa está ofreciendo a quien proporcione información sobre éste, que es hembra, y aunque está acostumbrada al contacto con humanos, después de días sin comer y beber, debe de estar nerviosa, además que el instinto no se debe desestimar, por lo que es un riesgo acercarse al felino.

Claro que esta situación despertó una serie de “memes” en redes sociales, incluso entre los vecinos del fraccionamiento donde inicialmente fue avistado, aunque desde que se ofreció la recompensa de inmediato surgieron “informes” que lo habían visto por rumbo de Los Arroyos, aunque no se mostraron fotos o videos, por lo que no obtuvieron ningún pago.

Además, personal de la Profepa acudió al sitio en donde se dijo que se había visto el animal, pero no encontraron evidencias o huellas y además, recomendaron, tomar todas las precauciones para evitar un susto, o algo peor.

Reaparecen panistas en búsqueda de “hueso” con Célida

Varios nombres de personajes muy ligados al Partido Acción Nacional (PAN) nos tocó ver en el listado de casi 200 aspirantes a distintos puestos del Ayuntamiento que iniciará funciones el próximo 16 de septiembre encabezado por Célida López Cárdenas.

Entre los registrados, están exfuncionarios y empresarios relacionados al blanquiazul y al exgobernador Guillermo Padrés… Esperaremos a ver quiénes de los 180 inscritos resultan ungidos para despachar desde Palacio Municipal el próximo trienio.

Antes de cerrar este espacio envío una felicitación a la colega y amiga, Soledad Durazo Barceló, por ser designada Defensora de Audiencias de Radio Sonora, seguramente realizará un gran trabajo y los radioescuchas contarán con gran apoyo. Enhorabuena!

