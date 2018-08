Doblegan Medias Blancas a los Yanquis

Carlos Rodón lanzó pelota de dos hits en siete capítulos, el cubano Yoan Moncada empujó dos carreras con un doblete y los Medias Blancas de Chicago doblegaron el lunes 6-2 a los Yaquis de Nueva York para hilvanar su cuarta victoria.

Rodón (6-3) permitió un jonrón de dos carreras del venezolano Gleyber Torres pero por lo demás lucio sólido. El bullpen de Chicago completó la faena de tres imparables.

Los Medias Blancas han ganado 10 de 13 duelos y han asegurado su primer mes con foja positiva en la temporada. Ostentan un récord de 15-10 en agosto.

Rodón tiene un registro de 5-0 y una efectividad de 1.84 en sus últimas nueve aperturas. El zurdo de 25 años no cae desde el 30 de junio.

Nueva York (83-48) se perdió una oportunidad de acercarse a los Medias Rojas, que no jugaron en la jornada. Los Yankees están ahora a seis juegos y medio de los líderes de la División Este de la Liga Americana.

El abridor Masahiro Tanaka (9-5) conjuró los problemas en el comienzo del duelo, incluida una situación de bases llenas sin out en el cuarto inning.

Pero Chicago despertó en el sexto episodio, con el doble de Moncada que igualó la pizarra y un elevado de sacrificio de Nicky Delmonico dio la ventaja a los Medias Blancas.

Por los Medias Blancas, los venezolanos Yolmer Sánchez de 5-1 con una anotada, Avisaíl García de 5-1, Omar Narváez de 4-2 con una anotada. El cubano Moncada de 4-1 con dos impulsadas.

Por los Yankees, el dominicano Miguel Andújar de 3-0 con una anotda. Los venezolanos Torres de 2-1 con una anotada y dos producidas, Ronald Torreyes de 3-1.