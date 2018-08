Despiden a Argento de “Factor X” Italia ante denuncia por abuso sexual

Los responsables del programa dijeron que la situación es totalmente incompatible con los principios éticos y los valores de la cadena que transmite la emisión

La actriz y directora italiana, Asia Argento, fue despedida como del concurso musical Factor X, en Italia, luego de ser acusada por el músico de rock y actor, Jimmy Bennett, de abusar de él cuando era menor de edad, informaron este lunes medios italianos.

Los responsables del programa habían publicado hace días un comunicado en el que aseguraban que si se confirmaba lo publicado por The New York Times, la situación sería totalmente incompatible con los principios éticos y los valores de la cadena que transmite la emisión.

Ahora, el programa prescindirá de Argento, una de las pioneras del movimiento #MeToo, para la próxima edición que comienza el 6 de diciembre.

La decisión se produce después de que Argento se haya visto envuelta en un escándalo por presunto abuso sexual cometido contra Bennett, cuando ella tenía 37 años y él 17.

La noticia trascendió gracias a una información del periódico The New York Times, que aseguró que Argento llegó a un arreglo extrajudicial con Bennet, por el que pagó 380 mil dólares para frenar las acusaciones en su contra.

La actriz ha negado categóricamente estas acusaciones y ha asegurado que está profundamente conmocionada y herida por las noticias que han circulado sobre ella.

El encuentro entre ambos, se conocieron en una película en la que ella hizo de su madre, habría ocurrido en 2013 en el hotel Marina del Rey en California (EU), donde la edad de consentimiento legal para relaciones sexuales es de 18 años.