Demandan usuarios solucionar problema de transporte

El que no se lleve a cabo la huelga que el sindicato de operadora de Sictuhsa había emplazado para este lunes es positivo, aunque no resuelve de fondo el problema que se presenta en el transporte urbano, señaló Ignacio Peinado Luna.

El presidente de la Unión de Usuarios señaló que afirmó que es necesario que se den soluciones definitivas al conflicto para dar certeza a los usuarios de que tendrán un servicio confiable y de calidad.

Señaló que además la intención de subir la tarifa a 11.96 y posteriormente a 15 pesos que realizaron los concesionarios de Sictuhsa es injusta, además de que apenas hace un año del último incremento.

Argumentó que además de dañino para la economía familiar de los hermosillenses, no hay ningún factor que pueda justificar su incremento, pues los concesionarios nunca se preocuparon por mejorar el servicio, a lo cual se habían comprometido.

“Algo así no se puede permitir, sería muy delicado, muy lamentable, que los consejeros se atrevan a analizar el tema de ajuste a las tarifas y sería muy perjudicial para la economía de 300 mil usuarios”, manifestó.

Consideró que las evaluaciones que se le realizan al servicio del transporte urbano señalan que no hay nada que avale un aumento, además de que no sólo decayeron en calidad, sino también en cumplimiento a sus empleados.

Puntualizó que el Consejo Ciudadano del Transporte debe de tomar los verdaderos indicadores de falta de voluntad para cumplir con la calidad requerida para denegar cualquier aumento.

Sin avances municipalización

La propuesta que se había realizado la Dirección General del Transporte (DGT) sobre la municipalización del transporte en todo el Estado, se encuentra sin avance alguno.

El titular de la DGT, Carlos Morales Buelna, recordó que aunque ésta fue enviada para su aprobación al Congreso local, fue parte de las iniciativas que se sacaron ante de que las reformas constitucionales fueran retiradas para el orden del día para su análisis a profundidad.

El pasado 13 de julio se en vio y fue aprobado en comisiones para su posterior votación en el pleno del Legislativo, pero ante la oposición al paquete en el que se incluyó de modificaciones, se sacó de discusión, pero ya no se volvió a meter, cosa contraria al resto de las reformas.

“De momento no hay nada de avances que nos hayan comunicado, no hay nada ahorita, no tenemos conocimiento, eso ya le corresponde al Congreso del Estado”, argumentó.