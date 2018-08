Cinco formas de sustituir la mayonesa en tus alimentos

La mayonesa es uno de los aderezos más utilizados a nivel mundial; sin embargo, alrededor de él existe mucha controversia ya que por sus ingredientes se convierte en un alimento alto en calorías, que puede afectar la salud de las personas si se come en exceso, así lo señala la experta dietética Keri Gans.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, en la actualidad, la mayonesa se elabora principalmente a base de aceite vegetal comestible, yema de huevo, jugo de limón o vinagre. Generalmente, cuando se fabrica comercialmente se le agregan especias, edulcorantes y aditivos alimenticios.

Opciones saludable y deliciosas…

Una cucharada proporciona aproximadamente 94 calorías, 10 gramos de grasa, y no de proteínas, fibra, vitamina A, vitamina C, hierro o calcio. Sin embargo, si no quieres que tus comidas pierdan sabor, aquí te ofrecemos 5 sustitutos, con información del Huffington Post.

1. Yogur griego. Una cucharada proporciona aproximadamente 8 calorías y 1.5 gramos de proteína y calcio. Trata de mezclar un poco en tu ensalada favorita, ya sea con atún, huevo o pollo.

2. Aceite de oliva. Está lleno de ácidos grasos monoinsaturados, que son las grasas buenas. Puedes usarlo en ensalada de col, pasta, ensalada de papas.

3. Mostaza. Con tan sólo 10 calorías por cucharada, es muy baja en calorías, sin grasa y mucho sabor y variedades. La mostaza de miel contiene el doble de calorías que la mostaza de color amarillo o marrón. Y es ideal si tienes una dieta restringida de sal.

4. Cottage bajo en grasa Queso. Una cucharada proporciona 18 calorías, sin colesterol y 2,5 gramos de proteína. Revuelva un poco en tu ensalada de atún.

5. Puré de aguacate. Proporciona sólo una cuarta parte de calorías que la mayonesa, junto con una dosis de grasas monoinsaturadas saludables, más fibra y vitaminas importantes como el ácido fólico.

Lo ideal para mantener un peso adecuado y que tu cuerpo reciba todo lo necesario es a través de una dieta balanceada. ¡No lo olvides, tu salud está en tus manos y esa es tu responsabilidad!

Fuente: Salud 180