Cancelan contrato a Marco Fabián

Marco Fabián deberá continuar la búsqueda de un nuevo club en Europa.

Luego de que informes desde Turquía indicaran que el mediocampista mexicano no ficharía con el Fenerbahce, el cuadro turco lo hizo oficial a través de un comunicado.

“El proceso de transferencia comenzó hablando con el futbolista mexicano, luego se conversó con su club para la llegada del futbolista a Estambul. “Queremos informar que los pasos restantes del proceso de transferencia han sido negativos y que las negociaciones han finalizado”, se lee en la página oficial del Fenerbahce.

Según la prensa de aquel país, Fabián no llegó a un acuerdo con el club dirigido por Philip Cocu, lo que provocó que ambas partes dieran por concluida la negociación.

Otras versiones indican que el mexicano no pasó las pruebas médicas de rigor, presumiblemente por secuelas de la lesión en la espalda que lo marginó durante gran parte de la temporada pasada.

Ni el club turco, ni el Eintracht Frankfurt dieron más detalles sobre la negociación fallida.

Ahora, Fabián necesita apurarse si quiere encontrar un club en el Viejo Continente, donde las ventanas de transferencia ya han cerrado en varias Ligas.