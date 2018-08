Busca Mickey García otro campeonato

Mikey García tiene la mira clavada en el peso welter.

El peleador de sangre mexicana confía en poder subir de división para sumar un nuevo título mundial a su palmarés después de tener bajo el brazo el cinturón de peso ligero del CMB y la Federación Internacional de Boxeo.

“El plan, en mi gusto, sería subir de división a peso welter a buscar otro quinto campeonato.

“Lo que más me motiva es ser campeón mundial peso welter, es lo que más me va a motivar y son las peleas que van a asentar mi nombre con los grandes boxeadores de ahorita,” declaró en el aeropuerto capitalino.

García negó que subiendo de categoría pueda perder características que lo han llevado a dominar su división, como la pegada, pues confía en que pueda evolucionar su estilo.

“Quizás la pegada no se refleje igual aunque yo me sienta igual de fuerte, quizás ellos con el peso arriba no sientan la misma pegada. Pero no se ganan las peleas con solo fuerza, hay más como la velocidad e inteligencia, es lo que yo pienso que me va a ayudar a ganar esas peleas”, apuntó.

El campeón invicto declaró que ha hablado con Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, para conocer la posibilidad de dar el salto al peso welter.