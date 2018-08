Atiende Sedesson carencias de población

Se benefició a dos mil habitantes de cuatro municipios de Sonora

El compromiso del Gobierno del Estado para resarcir carencias básicas de la ciudadanía se refrendó al otorgar 13 millones de pesos en obras y acciones que mejoran la calidad de vida de más de 2 mil habitantes de cuatro municipios del estado, aseguró Alejandro Corral Hernández.

El Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora (Sedesson), recorrió los municipios de Santa Ana, Altar, Pitiquito y Sonoyta, cabecera de Plutarco Elías Calles, donde entregó 514 acciones de vivienda, piso firme, alcantarillado, drenaje, agua potable y electrificación, a través de los Programa de Infraestructura Básica, “Avanza” y “Vivienda Digna”.

“Las necesidades reales de los ciudadanos son los servicios básicos, que no haya ninguna colonia sin servicios básicos; que no tenga luz, drenaje y agua, es el compromiso de la Gobernadora Claudia Pavlovich, trabajar para que todas las comunidades tengan los servicios básicos. Estamos viendo las zonas de atención prioritaria, dónde poner los recursos, tenemos prioridades y son que todos tengan servicios básicos”, enfatizó Alejandro Corral.

En Santa Ana, acompañado del Alcalde Javier Francisco Moreno Dávila visitó la vivienda de Maribel Molina de 21 años, residente de la colonia Santa Rita, a quien se le colocó el techo y piso de su casa al igual que a otras 22 familias de la zona.

“Me ayudaron con el techo y con el piso porque era de tierra, tenía que regar y barrer, me la llevaba con pendiente por los animales y por el techo se nos goteaba mucho, quiero agradecer a la Gobernadora y a Javier Moreno por toda la ayuda que nos dieron, estamos muy agradecidos”, señaló Maribel Molina.

En el municipio de Altar, Corral Hernández y el Presidente Municipal, Everardo Martínez Díaz, supervisaron las obras de construcción de la pila de almacenamiento de agua y líneas de conducción con la cual se abastecerá de vital líquido a más de 395 familias de diferentes colonias de ese municipio.

Tal es el caso de Guadalupe Haros Coronado, señora de la tercera edad, residente de la colonia Bella Vista, quien esperó más de 25 años para tener agua corriente.

“Nunca habíamos tenido apoyo aquí, hasta hoy con este Presidente, Everardo y la Gobernadora, estamos muy agradecidos”, expresó doña Guadalupe.

Gumersindo Ruiz Lizárraga, Alcalde de Pitiquito, recibió al titular de SEDESSON y recorrieron diferentes zonas de ese municipio donde se entregó drenaje, supervisó la instalación de un tanque elevado, además de entregar obras de vivienda en la comisaría de Puerto Libertad; acciones que en conjunto benefician a más de 350 personas.

Finalmente en Sonoyta, Corral Hernández y el Alcalde Heriberto Serrano Campos entregaron obras de vivienda, agua, saneamiento y urbanización, electrificación y 20 cuartos con dormitorio y 30 baños.