Recuerda Diego Luna a su madre fallecida

Fiona Alexander falleció en 1981, cuando el actor tenía dos años

Diego Luna se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos del ojo público, sin embargo, compartió una fotografía nunca antes vista donde aparece con su madre, quien murió cuando él tenía tan solo dos años.

El actor y productor mexicano es hijo del escenógrafo Alejandro Luna y de la vestuarista inglesa Fiona Alexander, quien por motivos desconocidos falleció en 1981 al volver de la grabación de la cinta Antonieta, dirigida por Carlos Saura y cuya locación estaba en San Luis Potosí.

Dicha película se convirtió en el inesperado debut del pequeño Diego, con tan solo dos años de edad.

En su cuenta de Instagram, Diego compartió una fotografía en la que se aprecia con menos de un año de edad, sentado sobre las piernas de su madre.

“Hoy no sé por qué, pero me dieron ganas de subir algo muy personal. Me acaban de mandar está foto, esa mujer era mi madre y el bodoque ese soy yo. Fin del comunicado”, escribió el actor.

En una entrevista que le realizó el crítico de cine Óscar Uriel, Diego aseguró que por mucho tiempo cuando le preguntaban qué le hubiera gustado hacer con su mamá, él pensaba que trabajar con ella.

No obstante, después de varios años se dio cuenta que fue ella quién lo había vestido para el que se convertiría en el primer rodaje de su vida como actor.

En pocas horas, la imagen ha conseguido cerca de 60 mil likes y casi mil comentarios enviados por sus seguidores, sus amigos y compañeros actores.