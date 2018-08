Rinden homenaje a Rebecca Jones

Tras un año de ausencia por el cáncer que le detectaron, Rebecca Jones fue recibida con un homenaje en el Teatro Tepeyac.

Al final de la obra “El Diario de Ana Frank”, el elenco y su productor, Alejandro Medina, dedicaron una proyección y un mensaje a la primera actriz.

“Para toda la compañía es un honor tener este maravilloso ser humano. Este espacio es para rendirle honor a quien honor merece”, dijo Medina.

Los asistentes ovacionaron aplaudiendo de pie a la actriz, a quien el tema de la puesta en escena significó mucho.

“Es significativo que me hayan homenajeado con una obra de este tema, estos últimos seis meses estuve batallando con el cáncer, es justo de lo que habla la obra de no perder la esperanza, no perder una meta como dice Ana.

“Para mí ha sido un enorme placer estar aquí esta noche, muchas gracias”, expresó Jones entre lágrimas.