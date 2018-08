Muere el senador John McCain

El senador republicano John McCain, contendiente presidencial en dos ocasiones y quien padecía cáncer cerebral grave, falleció este sábado a los 81 años.

Según la declaración de la oficina, el legislador falleció a las 04:24 horas tras haber padecido desde 2017 un tumor cerebral maligno, por el que se había sometido a quimioterapia, misma que suspendió el viernes por la tarde.

“Mi más profunda simpatía y respeto para la familia del senador John McCain. Nuestros corazones y plegarias están con ustedes”, escribió el presidente de EU, Donald Trump, a través de su cuenta de twitter.

El viernes, la familia de McCain informó que el senador había decidido suspender su tratamiento contra el cáncer.

“Con su fuerza de voluntad habitual, ahora ha adoptado por interrumpir el tratamiento médico”, se lee en el texto publicado por familiares, quienes agradecieron el apoyo de sus cuidadores sanitarios, amigos y socios.

La relación entre McCain y Trump no fue buena desde su llegada a la Casa Blanca, siendo muchas de sus políticas y sus relaciones exteriores algunos de los puntos más tensos entre ambos.

A pesar de su condición, McCain realizó una aparición en el Senado para emitir su voto negativo respecto a la campaña de su partido para derogar el Obamacare.

En mayo, el diario The New York Times señaló que el congresista dio instrucciones a sus más allegados para que el Presidente estadounidense, Donald Trump, no acudiera a su funeral, sino el vicepresidente, Mike Pence.

McCain fue prisionero de guerra en Vietnam por cinco años, dos de ellos en confinamiento solitario, donde sufrió ataques y torturas casi a diario.

Se retiró como capitán en 1981 después de ganar una serie de condecoraciones y trabajó en el Congreso de Arizona el año siguiente.

Pasó de la Cámara baja al Senado en 1987 y forjó una reputación de “halcón militar”, dispuesto a desafiar a las autoridades en temas como financiamiento de campañas y la reforma migratoria.

En el 2000 McCain terminó en segundo lugar detrás de George W. Bush en las primarias presidenciales de su partido y en 2008 derrotó a Mitt Romney y Rudy Giuliani en la nominación, aunque después perdió en el enfrentamiento contra el demócrata Barack Obama.