Una paciente con cáncer terminal pide a Marvel que le revele el final de Vengadores 4

Una joven seguidora del Universo Cinematográfico Marvel que padece un cáncer terminal ha pedido a Marvel Studios que le cuenten lo que sucederá en Vengadores 4, ya que debido a su enfermedad no podrá alcanzar a verla en 2019. Para conseguirlo ya se ha creado una petición en Twitter que cuenta con más de 65.000 retuits.

“Mensaje urgente. A Keira le han dado solo 3 meses de vida después de cuatro años y medio de lucha contra un cáncer cerebral”, comienza el mensaje promovido por la fundación benéfica My Shining Star de Reino Unido, para después expresar el último deseo de la acólita de la Casa de las Ideas…

“Su deseo es descubrir que sucederá en la siguiente película a Infinity War. La familia lo ha intentado todo. Por favor ayudad a hacer realidad el sueño de Keira”, finaliza el comunicado que se ha llenado de colaboraciones para que esta superheroína pueda descubrir cómo finaliza la próxima película de los hermanos Russo.

Por el momento, pese a que se ha etiquetado en varias ocasiones a Marvel Studios y a los diferentes actores del filme, Keira y su familia todavía no han obtenido una respuesta. No obstante ha demostrado que cuenta, no solo con el apoyo de los seguidores de la Casa de las Ideas, sino con el de personas ajenas al cine de superhéroes.

Ahora solo cabe aguardar si Marvel romperá sus estrictas normas en cuanto a filtraciones para poder cumplir el último deseo de Keira. Además, no sería algo tan complicado ya que tan solo ha solicitado conocer el final de la trama, y no ver Vengadores 4 en sí, filme que está en pleno proceso de posproducción.

Fuente: elespectador