Surte Isssteson 86% de inventario de medicamentos

Actualmente se ha llegado a alrededor de un 86 por ciento del inventario de medicamentos que otorga el Isssteson a derechohabientes, afirmó Miguel Ernesto Pompa Corella.

El secretario de Gobierno aseguró que mantienen reuniones semanales con el Consejo Sindical y Social permanente de Sonora, quienes anunciaron un paro de labores estatal para el 5 de septiembre si no se cumplen sus demandas.

Apuntó que todos los miércoles llevarán a cabo reuniones hasta llegar a un número superior al 90 por ciento de inventario de medicamentos para cumplir con los compromisos que hicieron.

“Nos da mucho gusto poder informar que se ha elevado sustancialmente el porcentaje de medicamento que está en las farmacias, que dan el servicio de ministración de medicamentos del Isssteson”, afirmó.

Detalló que en cada reunión se les presenta una especie de inventario donde se les detalla las cantidades de medicamentos que tienen surtidas en cada una de las farmacias que hay en el Estado.

Asimismo, subrayó que pudieron dotar de medicamento para enfermedades crónico degenerativas a los derechohabientes a los que solamente se les habían entregado vales para adquirirlos.

“Son medicamentos de enfermedades crónico degenerativas que obviamente es algo en lo que tenemos que poner mucho más atención y que por suerte nuestra el director pudo dar respuesta inmediata a eso”, indicó.

Puntualizó que lo más probable es que lleguen a cumplir la meta del 90 por ciento que se puso como plazo para evitar dicho pare de labores que iniciarían varios sindicatos de la entidad, la mayor parte de ellos educativos y de diversos servicios y empresas.

Amagan con plantón permanente

De no darse soluciones a las demandas que plantean un grupo de afiliados al Isssteson, en un periodo de 30 días, realizarán un plantón permanente en las oficinas del instituto.

Un grupo de alrededor de 150 personas pertenecientes al Sindicato Democrático e Independiente de Trabajadores de Gobierno del Estado (Sditge) se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir solución a sus peticiones.

El secretario general del Sditge, Francisco Mitre Rivas, señaló que hay 160 jubilados a los que no se les ha pagado a pesar de que ya se retiraron, por lo que es un serio problema.

“Si no hay respuesta, si no se le da solución o la restitución a la reserva de jubilación y pensiones, estamos convocando para dentro de 30 días si no hay esta solución, un plantón permanente en las oficinas de Isssteson”, sentenció.

Otra de sus peticiones es que haya dos directores en Isssteson, uno encargado del área administrativa y otro que se avoque exclusivamente a los servicios médicos.