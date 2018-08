Está en ruinas y la ruina la seguridad

Está en ruinas y la ruina la seguridad…Quien ya dio color del porque la inseguridad está como está en el País, es el virtual secretario de Secretario de Seguridad Pública nacional, Alfonso Durazo Montaño, al sin anestesia y con todas su letras, ventilar que el Gobierno saliente de Enrique Peña Nieto les heredará una seguridad “en ruinas” y con cifras de miles de muertos. De ese pelo.

Así está ese inseguro y negativo reporte que diera a conocer Durazo Montaño, en el marco de la tercera etapa del Foro para la Pacificación y la Reconciliación llevada a cabo en Morelia, Michoacán, donde apuntillara que no por nada dicen que la República Mexicana está convertida en una tumba, y lamentablemente muy merecidamente, aunque otros la califican como una fosa. ¡Tómala!

No por nada es que el político originario de Sonora y uno de los hombres fuertes y cercanos del “Presi” Electo, Andrés Manuel López Obrador, advirtiera que será un problemón en el que no será posible que el Gobierno avance solo, de ahí que reconociera que necesitará de que todos estén de su lado, como lo estuvieron el pasado 1 primero de julio, cuando ganaran la elección electoral. Así la convocatoria.

Al destacar que la cosa está tan “del cocol”, que desde la Revolución, México no había vivido una época de tanta inseguridad y violencia, como la que se padece actualmente, de ahí que adelantara que se requerirá cambiar el modelo de coerción policial y militar de carácter reactivo, por una política de miras amplias y profundas, basadas en un concepto integral de la seguridad. Esa es la tirada.

Pero aclarando que no será un cambio que se de la noche a la mañana, sino que más bien es una mejoría que las mayorías comenzaran a ver y experimentar en los primeros tres años del sexenio, es decir, de manera paulatina, aunque sin remover estructuras, pero sí readaptándolas, de ahí que también ya confirmara que desecharon la idea de crear una Guardia Nacional, por no ser lo más conveniente.

Sale muy limpia Cuenta Pública 2017…La que vaya que ha seguido rindiendo cuentas claras, es la gobernadora Claudia Pavlovich, como lo reflejan los resultados de las auditorías de la Cuenta Pública 2017 del Gobierno del Estado que acaba de presentar Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), al ser la más limpia, por tener menos observaciones que otros años. ¡Qué tal!

Ya que en base a los saldos dados a conocer por el titular del ISAF, Ramón Moya, de las cuentas públicas de los últimos 12 años, esa es a la que menos peros le han puesto, a pesar de haber registrado un mayor número de auditadas, conforme lo establece la Ley, al sumar 672, y únicamente con 305 observancias, de las cuales adelantaran que sólo 147 están en proceso de solventar. Así el dato.

No en balde es que ante la confirmación de esa transparencia, lo que es Pavlovich Arellano se declarara partidaria de la propuesta que surgiera, de que sea la próxima Legislatura local la que revise esa Cuenta Pública estatal correspondiente al ejercicio fiscal del año anterior, en lo que precisara que es una apertura basada en el coloquial dicho que dice que ¡“el que nada debe, nada teme”! ¿Cómo la ven?

En lo que son unos positivos y transparentes números que no son de extrañar, por como Claudia recordara que en el ámbito federal, lo que es la Auditoria Superior de la Federación determinó que Sonora resultó ser uno de los cuatro Estados que registraron cero pesos observados durante el primer corte auditado del 2017, lo que deja en claro que ese buen manejo de los recursos públicos que ya no es casual.

Es por lo anterior que esas fiscalizadas también fueran avaladas por los del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y el Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de los que están al frente Aarón Grajeda Bustamante y Francisco Cuevas Sáenz, por como informaran en tiempo y forma, y de una manera clara.

“Da campanazo” ladrón con singular robo…Pa´ quien dude que en la región del Mayo ya está pasando de todo, ahí tienen el caso de un ladrón que ¡diera el campanazo!, al en la comunidad del Júpare, Huatabampo, robarse una campana del año 1728, la cual se encontraba en el campanario de la Iglesia de la Santísima Trinidad, que es algo así como un centro ceremonial. De ese tamaño.

Así que hay tienen que ese osado atraco provocó una escándalo en esa región del Sur del Estado y más después de que fuera localizada en un establecimiento de compra-venta de fierro viejo de Navojoa, que son las llamadas recicladoras, lo que a la par puso de manifiesto que ni con la nueva Ley para evitar esas compraderas “calientes”, se ha podido evitar esas ilegalidades por parte de los dueños. ¡Pácatelas!

Eso después de que un solitario sujeto al que ya tienen identificado, la sustrajera de madrugada, para lo cual utilizó una camioneta, ya que tiene un peso de 80 kilos de puro bronce, a fin de poder trasladarla a la mencionada negociación de chatarra denominada El General, de ahí que implementaran un operativo entre las diferentes corporaciones policíacas, para terminar hallándola antes de que la fundieran.

O séase que así estuvo ese atentado contra los usos y costumbres de la comunidad indígena de esa zona, por lo sagrado y antiguo de ese campanón hurtado, que fuera elaborado a orillas del Río Mayo, pero lo que es el de la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, Antonio Cruz, ni así se ha sabido que se haya abocado a idear algún plan de protección para salvaguardar ese patrimonio cultural.

Se quedan cortos operativos de Profeco…Quienes han persistido con su política de dar a conocer el pecado, pero no a los pecadores, son los de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde las manda a medio inspeccionar Rolando Gutiérrez Coronado, eso luego de que en el marco de los operativos por lo del regreso a clases, suspendieran a dos comercios, pero sin dar a conocer los nombres.

Se trata de una zapatería y una papelería de “Hornosillo”, mismas que no tenían sus precios a la vista de los consumidores, lo que puede prestarse para aumentarlos, de ahí que la intención sea la de evitar las especulaciones, en lo que es el mínimo resultado que han obtenido con esa verificación que iniciaran el 8 de agosto en toda la Entidad y que concluirán el venidero 9 de septiembre. Así el trabajo a medias.

Con lo que a querer y no, pero así sigue estando la evidente protección contra esos comerciantes, los cuales no merecen ni el beneficio de la duda, por de a cómo protegen sus identidades o la razón social de sus negocios redondos, cuando por lógica deberían de darlos a conocer para que la clientela pueda identificarlos y tomar su previsiones, en caso de que tengan la necesidad de comprarles. ¡Ñácas!

Por el estilo Gutiérrez Coronado destapó que esas verificadas abarcan o comprenden a las escuelas particulares, para que éstas igualmente exhiban sus costos a los cuatro vientos y que los futuros prospectos puedan saber lo que están cobrando por concepto de colegiaturas, así como el que no pretendan imponer una leonina exclusividad en las ventas de los uniformes escolares. ¡Ajá!

No obstante que para el caso no sirven de nada esas sancionadas, porque al final no previenen a los compradores, que es lo que se supone que se buscaría con eso, porque finalmente Rolando y los inspectores de la Profeco son los únicos que saben quienes son los vendedores que se están pasando de voraces, al incurrir en esas irregularidades para obtener pingüe$ ganancias extras. ¡Palos!

Toma vuelo la industria aeroespacial…Partiendo de lo ventilado y confirmado por el director del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas del Conacyt, Felipe Rubio Castillo, lo que ya es toda una realidad, es el como la industria aeronáutica o espacial ha seguido agarrando vuelo en Sonora, por ser una de las Entidades que lidera el crecimiento del sector. A ese punto la positiva tendencia.

Y es que en base a lo reseñado por Rubio Castillo, en la última década a nivel de la República Mexicana las exportaciones de esa industria han aumentado anualmente un 17%, como lo refleja que en el 2017 hubiera exportaciones por el orden de los ocho mil millones de dólares, en tanto que para el 2020 pronostican que se incrementen a 12 mil millones de dólares, lo que habla de un real despunte. ¿Qué no?

Razón por la cual es que se resaltara que la región sonorense cuenta con un cluster o grupo de empresas que han sido detonantes de ese rubro en la zona de Guaymas, de ahí los planes para potenciar esa capacidad instalada para consolidarlas, en aras de complementar la cadena de proveedores, por lo que así está el aval por una institución como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Luego entonces así estuvo el espaldarazo para la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, por parte de de un ente neutral, como esa dependencia federal de investigación, al reconocer la gestión y chambón que se ha hecho para mantener una tendencia de continuar tomando altura en ese ámbito, que es de los más especializados, de ahí que requiera de una promoción especial para mantener la generación de empleos.

