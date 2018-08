Premian a Mónica Noguera con el “Micrófono de Oro”

El galardón, otorgado por la Asociación Nacional de Locutores, lo obtuvo por sus 25 años de trayectoria

La noche de este jueves, la conductora de Imagen Televisión, Mónica Noguera fue premiada con el Micrófono de Oro, galardón que obtuvo por sus 25 años de trayectoria y que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México.

La conductora de “De primera mano”, se dijo feliz ya que tiene poco tiempo de regreso en México luego de 14 años viviendo en Miami.

“No me lo imaginaba y sí, es muy pronto y es lo que le agradezco a la Asociación, el que me hayan tomado en cuenta; es un premio a una trayectoria, estoy agradecida de corazón”, comentó.

El Salón Gran Fórum, al sur de la ciudad, fue el lugar elegido para esta premiación en la que Mónica se dijo muy agradecida no sólo por el reconocimiento, sino por la oportunidad de seguir creciendo como profesional.

“Sabía que no iba a estar fácil porque, al final de cuentas, aunque sigas trabajando en una cadena de televisión, estuve diez años en Telemundo, te puedes perder un poco de la escena de México, de las comunicaciones, pero he tenido el apoyo y más que nada la gente que te vuelve a recibir, pero México es un lugar que yo ya no dejo”, agregó.

La conductora señaló que está más que orgullosa de trabajar en Imagen Televisión, en donde tiene poco más de un año trabajando en ‘De primera mano’, al lado de Gustavo Adolfo Infante.

“Ahorita Imagen Televisión está formando un camino que va a llegar muy lejos, con las grandes producciones que están haciendo, con los programas de entretenimiento, con las noticias… Es un proyecto del que estoy orgullosa de formar, así que yo me visualizo muchos años en la empresa”, finalizó.