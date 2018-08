Invalida tribunal federal proceso contra Padrés

Un tribunal federal invalidó el proceso que fue reiniciado contra Guillermo Padrés por una presunta defraudación fiscal de más de 70 millones de pesos, ya que la formal prisión que le fue dictada en este asunto se estimó que carece de fundamento legal.

El Quinto Tribunal Unitario Penal en esta ciudad otorgó el amparo y protección de la justicia al ex Gobernador de Sonora, y ordenó reponer el procedimiento para determinar de nueva cuenta su situación jurídica.

El fallo aún no es definitivo, pues la PGR puede presentar un recurso de revisión para que sea un tribunal colegiado quien emita la última palabra.

Apenas la semana pasada el juez federal Guillermo Urbina Tanús concedió al sonorense continuar este proceso en libertad, con la condición de que garantice un pago de 100 millones de pesos. Padrés continúa preso en el Reclusorio Oriente.

Fuentes judiciales informaron que en el amparo 35/2018, el tribunal referido invalidó el fallo del Segundo Tribunal Unitario dictado el pasado 31 de mayo, en el que revocó la libertad por falta de elementos dictada en primera instancia a favor del ex Mandatario.

Esta última resolución tuvo como consecuencia que Guillermo Urbina Tanús, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en esta capital, le dictara nuevamente la formal prisión por un supuesto fraude al fisco de 70 millones 415 mil 367 pesos.

Según datos obtenidos en el amparo para efectos, otorgado el martes pasado a Padrés, se establece que el juez Urbina Tanús no podrá procesarlo de nueva cuenta por este delito sin tomar en cuenta los lineamientos de un amparo que ganó el acusado desde julio de 2017.

Si el juez Urbina le dicta la libertad por falta de elementos, el ex Gobernador de todas formas no abandonará el Reclusorio Oriente porque tiene otro proceso que le instruyen en Toluca, por un supuesto lavado de 11 millones 186 mil 895 pesos