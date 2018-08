Hallan a hombre muerto en La Costa

El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue localizado la noche del pasado jueves en un predio de la zona rural poniente de Hermosillo.

Fue a las 19:00 horas cuando se notificó a agentes de la Policía Municipal que en cercanía de un campo agrícola denominado Barlovento, situado en el kilómetro 9 de la Calle 12 Sur, estaba un cadáver.

Los oficiales adscritos a Miguel Alemán acudieron al sitio, donde localizaron en la brecha que conduce a la empresa agrícola, el cuerpo.

Al fallecido a simple vista no se le apreciaban signos de violencia, y no fue identificado debido a que no portaba documentos.

Los agentes acordonaron el área y pidieron la intervención de personal del Departamento de Servicios Periciales, para el levantamiento de evidencias.

Un agente del Ministerio Público del Fuero Común dio fe del deceso y ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense, para la práctica de las pruebas periciales de ley.

En dicho servicio, situado en Hermosillo, permanecerá el cuerpo para la identificación y reclamo de parte de sus familiares.