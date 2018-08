Gobernadora extiende la mano a alcaldes electos

Los alcaldes electos de Sonora tienen la mano extendida de la Gobernadora del Estado, para trabajar juntos por las causas de la gente, destacó la mandataria Claudia Pavlovich Arellano, en reunión de trabajo con las y los presidentes municipales que iniciarán su periodo en septiembre próximo.

Uno a uno, Pavlovich Arellano, saludó a los alcaldes electos que asistieron a una capacitación brindada por el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedeum), para desarrollar temas como la gestión de recursos, ahí la titular del Ejecutivo Estatal les manifestó su intención de ver por el bien de los ciudadanos y sus necesidades.

“Siempre contarán conmigo, con la mano extendida de la Gobernadora del Estado, porque más que poder, aquí lo que tenemos es un gran compromiso, eso es lo que tenemos que entender, no es una lucha de poderes, es una lucha de compromisos por la gente, y por la gente que espera lo mejor de nosotros, y estoy segura que lo van hacer y que lo van a dar, siempre acompañados de una buena asesoría, acompañados de quien debe de tenderles la mano”, indicó.

La mandataria estatal, llamó a dejar de lado los colores de partidos y las campañas del pasado proceso electoral, y enfocarse en la encomienda que les dieron los ciudadanos al frente de sus respectivos municipios.

“Las campañas ya terminaron, es hora de trabajar en beneficio de todas y todos sin distingo de colores, cuentan conmigo siempre, y todas las atenciones de mi gabinete para que ustedes no se sientan solos y no sientan que están solos sus ciudadanos”, aseveró.

El Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, expuso que se seguirá trabajando como con los alcaldes que están por entregar su administración, con una colaboración estrecha.

“El Unidos Logramos Más ustedes se van a dar cuenta como en el quehacer cotidiano del Gobierno de Claudia Pavlovich lo hemos venido consolidando, los pasados tres años con quien ustedes anteceden la responsabilidad, estuvimos trabajando muy de la mano no solamente Gobierno Estatal y Municipal, sino también Federal”, señaló.

El Vocal Ejecutivo de Cedemun, Miguel Gaspar Bojórquez, explicó que esta capacitación es para que quienes tomarán las riendas de los municipios, cuenten con todas las herramientas para poder hacer frente a su responsabilidad y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.