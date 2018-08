Disney quiere que Black Panther sea nominada al Oscar a Mejor Película

El MCU prácticamente tiene todos los logros habidos y por haber en lo que se refiere a una franquicia cinematográfica, por encima de todos sus competidores, sobretodo de Warner y el DCEU… con excepción de uno: nunca han sido nominados a una categoría importante en los Oscars.

Ante ese escenario, Disney y Marvel Studios iniciarán una agresiva campaña, no sólo para poder acceder a una nominación importante, sino para figurar en el plano estelar, pues desean que Black Panther sea nominada a Mejor Película en la siguiente premiación.

Según se reporta, los estudios del ratón han contratado a Cynthia Swartz, una veterana de Hollywood que se ha encargado de llevar varias campañas para que diversas películas sean integradas a la terna final de los Premios de la Academia.

La razón por la que están abogando por la cinta de T’Challa y no Infinity War, como muchos supondrían; se debe a que la crítica toma a la primera como una obra con un mayor valor artístico que la segunda; alejada de la fórmula superheróica que la Casa de las Ideas ha fomentado desde hace 10 años; además de enclavarse en un discurso político actual. Esto la llevó a recaudar más de 1300 millones de dólares a nivel mundial.

Hay que ver cómo procede todo esto, pues se ha levantado una polémica alrededor de Disney y la premiación al darse a conocer la categoría “Mejor Película Popular”, la cual no se sabe bien cómo operará y muchos piensan que se creó para favorecer al MCU; puesto que en 10 años, además de no tener nominaciones importantes, no ha ganado un solo premio; contrario a DC que tiene dos gracias a Suicide Squad y The Dark Knight (película que es considerada la mejor del género y tampoco fue nominada a Mejor Película).

Fuente: SDP noticias