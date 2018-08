¿Cuántos gases “son normales” al día?

Hasta la más pudorosa de las personas tiene gases o flatulencias a lo largo del día, ¡claro es algo muy natural! Pero hasta qué punto debemos empezar a preocuparnos por el número de gases al día, ¿cuánto es la cantidad normal? ¡Antes de correr al médico!

De acuerdo a una publicación de Clínica Mayo, los gases se deben principalmente a dos causas: la excesiva cantidad de gas en el tubo digestivo, ocasionado por tragar más aire de lo habitual y a la fermentación de alimentos no digeridos. Se considera normal expulsar entre 10 y 20 gases al día.

Si tienes más de 20 gases al día debes acudir con tu médico pues ese exceso de flatulencias podría estar relacionado a trastornos como:

Diabetes

Pancreatitis

Celiaquía

Enfermedad de Crohn

Trastornos de alimentación

Reflujo gastroesofágico

Gastroparesia

Síndrome del intestino irritable

Intolerancia a la lactosa

Úlcera péptica

Colitis ulcerosa

Sin duda uno de los momentos más vergonzosos debe ser expulsar un gas en el momento más inoportuno. Por ello, si has notado que tienes más gases delo habitual pero que no rebasa los 20 al día (porque necesitarías ir al médico), seguramente está relacionado con alguna de los siguientes hábitos. ¡toma nota para evitarlas!

Consumes muy a menudo estos alimentos: frijoles, lentejas, brócoli, coliflor, col de Bruselas, col china, vegetales con repollo, lácteos, salvado, el sorbito (una sustancia y sustituto de azúcar de algunos caramelos, gomas de mascar sin azúcar o edulcorantes artificiales), bebidas con gas.

Los alimentos ricos en grasa, hacen más lenta la digestión y el tiempo de fermentación de los alimentos, es mayor.

Revisa tus niveles de consumo de fibra, podrías estar abusando y con disminuir algunos de estos alimentos, los gases reducirán.

Fumas en exceso, esta podría ser una de las causas, pues fumar, ocasiona tragar más aire.

Come lento, esto también te ayudará a tragar menos aire.

Si has seguido estas recomendaciones y la inflamación o la cantidad de gases no ha disminuido, es recomendable acudas con tu médico a conocer la causa en particular que te está haciendo expulsar flatulencias de más.

Fuente: Salud 180