Imputan oootro de$vio a Padré$ Elía$…Y al que entre má$ le bu$can, má$ le encuentran, es al por algo encarcelado ex gobernador panista, Guillermo Padré$ Elía$, como lo demuestra el que le hubiera “saltado” otra acusación por un presunto enésimo acto de corrupción, ahora por un desvío de más de $200 millones de pesos, durante lo que fuera su gestión tachada de lo “píor”. De ese pelo.

De ahí que no por nada es que una de las nuevas 28 denuncias penales que interpusiera la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ante la Procuraduría General de la República (PGR), por malos manejos de recursos públicos en varias Entidades, corresponde a la tachada de $aqueadora administración del “Memo” Padrés, de ahí que todavía no sale de unas, cuando ya le están imputando otras. ¡Tómala!

Lo que viene a corroborar que no es producto de la casualidad, sino más bien de la rapacidad que le señalan al que fuera el primer Mandatario emanado del PAN en Sonora, al ya ser la quinta denuncia que la ASF le promueve o “endereza” a Padrés Elías, por supuestos fraude$ al erario de la Federación, en lo que fuera su sexenio, al que identifican como el más corrupto en la historia del Estado. ¡Ñácas!

Pues en esta ocasión la nueva querella que presentaran en su contra, el pasado mes de julio, es por los supuestos “manotello$” en los que incurrieran con el manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el 2013, que son millonadas que generalmente se utilizan para obras de infraestructura, pero que en el Padre$i$mo terminaran “haciéndolas de agua”. ¡Pácatelas!

Porque según las anomalías detectadas por los sabuesos y auditores, resulta y resalta que más del 30% o casi una tercera parte de ese de$fondado Fondo, unos $200 “melone$” y cacho, no se canalizaron para las acciones que estaban especificadas, sino que a la clásica hicieron una “maroma” para transferirlas a otra cuentas bancarias del Gobierno del Estado, sin que después los reintegraran. Así la vaquetonada.

Con lo que una vez más se concluye y comprueba, que en esa era padre$i$ta no actuaron de manera eficiente y transparente, sino todo lo contrario, y eso nomás en lo que tiene que ver con la “lana” federal, a lo que se le sumarían todas las trapacerías y corruptelas que les han sacado a colación y que están relacionadas con los dineros estatales, de ahí el porque lo han mantenido tras las rejas. ¡Vóitelas!

Aunque la cruda realidad de esa impunidad, es que a pesar de ese rosario de pruebas o de pelos y señas, basadas en las auditorías financieras y de mal desempeño, lo único cierto es que hasta ahora ninguno de esos casos ha sido resuelto y menos hay ex funcionarios consignados, lo que habla de que las leyes están hechas para no alcanzar a los políticos, por a final de cuentas ser ellos los que las crean. ¿Qué no?

Pero con todo y eso lo que es Guillermo no se está salvando de otra “quemada” y de esa procesada por otra dizque ratería, lo que a la postre le complicará más su condición jurídica, aún y cuando los de la Comisión Anticorrupción el TaliPAN salieran con que no podían juzgarlo porque ya no era militante, pues por estar preso no pudo acudir a renovar su militancia o al menos eso es lo que pretextaron ¿Será?

Llama a “jalar la carreta” la “Gober”…Por la que todo hace indicar que no va quedar, a la hora de procurar llevar la fiesta en paz o una buena relación con los alcaldes electos en la pasada jornada electoral del 1 de julio, es por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, como lo prueba el que ayer ofreciera extenderles la mano para apoyarlos, en el marco de una reunión que sostuviera con ellos. ¡Órale!

Toda vez que Claudia aprovechó que acudieron a un curso de capacitación impartido por el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedemun), para sostener un encuentro con los mencionados presidentes municipales que habrán de iniciar su periodo el próximo15 de septiembre, para hacerles un llamado a trabajar por las causas de los ciudadanos, dejándoles en claro que las campañas políticas ya terminaron.

Eso luego de que la Mandataria Estatal apuntillara que no es una lucha de poderes, sino una lucha de compromisos por la gente, que es la que espera los mejores resultados, en lo que fuera una expresión que consideran que muy seguramente tuvo relación con el hecho de que los 18 munícipes del partido de Morena no acudieran a esa convocatoria, a pesar de que un día antes habían confirmado su asistencia.

Casi por nada es que la “Gober” los exhortara a dejar de lado los colores partidistas, por las campañas políticas ya haber quedado atrás, de ahí que la misión ahora sea la de enfocarse en la encomienda que les diera la ciudadanía, al frente de sus respectivos municipios, por lo que la consigna debe ser la de trabajar en equipo, para de esa forma “jalar juntos la carreta”, por el bien de las mayorías. De ese vuelo.

De tal forma que en tanto que Pavlovich Arellano les recalcó que se necesitan todos, porque si se tiene un municipio fuerte, se tendrá un Estado fortalecido, de ahí que les dijera que cuentan con ella y su gabinete, para que no se sientan solos, lo que son los “Presis” del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) insisten en que les de un trato preferencial, al querer que los reciba aparte y con una agenda especial.

Las balaceras y la ausencia de la PGR…Pa´ que vean hasta donde está llegando ya la inseguridad en el Sur del Estado, ahí tienen la balacera ahora registrada en la calle principal de Navojoa, como es la Ignacio Pesqueira, luego de que tras una persecución se enfrentaran dos grupos delincuenciales, con saldo de un muerto por una bala perdida, además de otro civil herido. ¡Palos!

O séase que de esa forma se alteró la tranquilidad por rumbos de “Polvojoa”, por la manera en que esos integrantes del hampa, a bordo de casi una decena de vehículos, se pusieran a echar bala en plena vía pública y en la avenida que parte por el medio a esa ciudad, muriendo el hombre cuando estaba a bordo de una camioneta y quedara en medio de ese fuego cruzado, quien era empleado de la cervecería Tecate.

Aún y cuando hay que abonarle una de cal a los de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), dependiente de la Secretaría de Seguridad, de la que es mandamás Adolfo García Morales, por el poder de reacción que exhibieran, por que partir de los operativos que implementaran, arrestaron a tres sujetos con armamento y droga, aunque en un primer momento no se sabía si estaban relacionados con esos hechos.

Eso luego de que a la salida de la carretera a Álamos le pararon el alto a un tal Luis Mario “N”, originario de Cajeme; así como a Ulises Ernesto “N” y Jesús Alfonso “N”, todos con antecedentes penales y varias entradas al Cereso, a quienes les aseguraron armas largas y cortas, chalecos antibalas y tácticos, además de 15 kilos de mariguana, dos radios de la marca Kenwood y una camioneta Tahoe. De ese tamaño.

Sin embargo lo que es ese suceso delincuencial fuera de serie, en el que falleciera el ciudadano Ramón, de 50 años de edad, vuelve a corroborar que lo que es la presencia de “la maña” o mafia por aquellos lares es toda una realidad, ante la evidente complacencia de los de la PGR, cuyo delegado o desligado Darío Navarro, porque a pesar de los pesares, simplemente no se les ve aparecerse. Ni más ni menos.

Llega al extremo de tracalero Alcalde…Del que sí que se está demostrando su cultura del no pago o malapaga, es del fiasco de alcalde de Guaymas, cual es el caso de Lorenzo De Cima Dworak, por como ahora desalojaran a los empleados Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), por no cumplir con la liquidación del arrendamiento, de ahí que con sobrada razón los “echaran pa´ fuera”. ¡Zaz!

A ese grado de irresponsabilidad es al que está llegando el “Presimun” del PAN, de ahí que los que “pagaron el pato” y pasaron esa vergüenza de que los corrieran de ese inmueble, ubicado sobre la céntrica avenida Serdán, y que es propiedad del empresario guaymense Luis Alejandro Zaragoza, son los empleados de esa paramunicipal, y todo por lo tracalero que resultara Lorenzo. Así la mala fama.

En esos términos estuvo la exhibida para De Cima Dworak, luego de que en ese edificio que funciona como oficina del IMCA, se apersonara el apoderado legal del dueño en compañía de agentes de la AMIC, con el fin de proceder a esa desalojada y embargo, después de la orden girada por la Juez Civil de Primera Instancia, Ana Moreno Guerrero, por el rezago en las pagaderas de las rentas mensuales. De no creerse.

Y para que vean lo “jinetero” que es “El Lencho” De Cima, es que sólo hasta que “le echaron a la Ley encima”, se dignó a llegar a un arreglo para evitar que los dejaran en la calle, como es pagando lo que debía y que había dejado que se acumulara, eso en aras de que los dejaran seguir operando en ese lugar, en lo que concluye su trienio, que para fortuna de los guaymenses ya llega a su fin en septiembre.

Si se toma en cuenta que con esa acción del fracasado munícipe, que todavía tuvo el descaro de pretender reelegirse en los pasados comicios, se puso de manifiesto que esa clase de reprobables incumplimientos no son por cuestiones de dinero, sino consecuencia de una política de “jinetear” el presupuesto y de seguro apostándole a dejarle ese cuenterío por pagar a los que habrán de llegar. A ese punto la leperada.

