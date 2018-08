Reconoce Peña Nieto que no funcionó la candidatura de Meade

A menos de 100 días de que termine su sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto rechazó que su baja popularidad haya causado la derrota de su partido el 1 de julio pasado, y reconoció que “no funcionó” la candidatura presidencial de José Antonio Meade.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Imagen Televisión, el mandatario señaló: “no digo que esos niveles no hayan incidido en el resultado. De lo que estoy consciente es que el ejercicio de gobierno desgasta. Y más cuando te propones impulsar transformaciones y hacer cambios estructurales, como fue nuestra decisión”.

Este “desgaste en el ejercicio del poder”, indicó, se unió al “clima antisistémico” que prevalece en varias partes del mundo, “donde los partidos tradicionales han dejado de tener respaldo”.

“Si observas, a las tres fuerzas políticas que lograron mayor respaldo hace seis años les fue bastante mal. Tuvimos desaciertos, sin duda, pero no se puede dejar de lado el clima antisistémico y el desgaste que trae el ejercicio del gobierno”, agregó.

Sobre Meade Kuribreña, quien quedó en un muy lejano tercer lugar en la elección, señaló que el PRI, “consciente del desgaste que tenía”, tuvo que buscar “una opción no tradicional” t distinta “al priismo puro para competir, pero “en este caso no funcionó. Lamentablemente, no funcionó”.

“Al final de cuentas es sano en democracia que hoy haya un gobierno electo con un amplio respaldo social”, remató.

Sobre Andrés Manuel López Obrador, quien triunfó con 53 por ciento de los votos, apuntó: “siempre he creído que quien asume la Presidencia de la República lo hace pensando en el bien de México”.

Fuente: SDP noticias