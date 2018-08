Rechaza Estado aumento a transporte

Por considerar que atenta contra la economía familiar, el Gobierno del Estado rechaza tajantemente la propuesta de los concesionarios de un nuevo incremento a la tarifa del transporte y está abierto a aceptar las concesiones que ofrecieron los empresarios, manifestó el Director General del Transporte en el Estado, Carlos Morales Buelna.

Reconoció que el aumento de la tarifa del transporte no es competencia del Gobierno del Estado, sino del Consejo Ciudadano del Transporte, y señaló que ante el ofrecimiento de los concesionarios de regresar las concesiones, el Gobierno del Estado les toma la palabra pues se cuenta con la disposición de aceptarlas para favorecer a los usuarios.

En entrevista, Morales Buelna subrayó que no existe justificación alguna que valide un aumento a la tarifa del transporte público, dado que la última vez que se dio un incremento, los transportistas se comprometieron a mejorar el servicio y eso no ha ocurrido, por lo que no se puede premiar la ineficiencia.

Detalló que el Gobierno del Estado ha implementado diversas acciones contundentes para evitar que un aumento afecte a la economía familiar, como han sido: recursos de más de 500 millones de pesos en subsidios en la actual administración (180 millones de pesos en 2016; 180 millones de pesos en 2017 y más de 105 millones de pesos en lo que va de este 2018).

Además, han entregado apoyos extraordinarios para el mantenimiento de los aires acondicionados, mejora de unidades y proyectos particulares del servicio del transporte urbano.

El Director General de Transporte reiteró que actualmente están en constante comunicación y atentos a la situación, a través de reuniones y mesas de trabajo para lograr las negociaciones pertinentes para beneficio del sector, sin afectar a los usuarios.

Aseguran concesionarios que están en quiebra

Por su parte, concesionarios del transporte público urbano de las ciudades de Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado y Agua Prieta se unieron para pedir un aumento a la tarifa de este servicio.

José Luis Gerardo Moreno, presidente de Sictuhsa y vocero de los concesionarios, afirmó que aunque el año pasado aumentó a la tarifa a ocho y nueve pesos, esto no ha sido sustentable, pues desde entonces han dejado de percibir 220 millones de pesos.

Aseveró que esto ha causado que en Hermosillo se tenga un adeudo de 116 millones de pesos con empleados por cuestiones de falta de pago de prestaciones como IMSS, Infonavit, caja de ahorro, entre otros, por lo que fueron emplazados a huelga para el próximo lunes 27, en Hermosillo, Obregón y Navojoa, en perjuicio de 600 mil usuarios.

Recordó que hace un año el Consejo Ciudadano del Transporte determinó las tarifas de 11.96 pesos para Hermosillo, de 11.79 para Obregón, de 11.51 para Navojoa y de 9.78 para Guaymas, sin embargo el Gobierno determinó que los costos serían de ocho y nueve pesos.

“Insistimos a las autoridades nos permitan cobrar esa tarifa, mientras se actualizan los costos, porque hemos insistido también ante el Consejo Ciudadano del Transporte, se haga una actualización, la ley marca que se debe de revisar dos veces por año, ahorita ya pasó un año y no han emitido ninguna posición”, expuso.

Señaló que es un patrimonio al cual le han invertido, pero a pesar de eso le han propuesto al Gobierno del Estado entregar las concesiones si liquida la empresa, incluyendo pagar adeudos, pero éste no ha aceptado y recordó que hace tres meses Sictuhsa fue auditada y hallaron que están en “quiebra técnica” por falta de tarifas sustentables.