Raúl Araiza se tatúa en honor a su esposa y le llueven las criticas (VÍDEO)

Raúl Araiza en plena transmisión en vivo se realizó un tatuaje en honor a su familia, misma que formó con su esposa Fernanda Rodríguez desde hace 23 años; sin embargo, a pesar de su noble gesto, el conductor fue duramente criticado en redes sociales, recordándole su desliz con la conductora Elba Jiménez.

En el programa ‘Hoy’, Araiza confesó que el tatuaje era con dedicatoria especial. “Aquí en un lenguaje mudo y son las iniciales: ‘R’ (Raúl), ‘F’ de Fernanda, ‘C’ de Camila y ‘R’ de Roberta y es por los 23 años que cumpliré de matrimonio”, explicó.

Declaración que provocó la reacción de sus detractores, quienes en YouTube lo llenaron de mensajes como:

“Te falto la inicial de tu amante”, “Ridículo en honor a su familia, mejor que deje de ser coscolino con la del clima”, “En honor a la familia es el respeto de no andar manoseando a mujeres y si ya no eres feliz es mejor ser honesto”, “Mejor deja de ponerle el cuerno a tu esposa”. “Le hubieran puesto uno de un buey para no poner los cuernos” y “Que se tatué los cachos que le metió a su mujer”, entre otros.

Por ahora, el conductor no ha dado replica a estos señalamientos que han reavivado su pasada infidelidad.

Fuente: SDP noticias