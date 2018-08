Quieren fuera a Mariana Ávila de Reto 4 Elementos

Alrededor del Equipo de Actores se respira frustración y es que los participantes se encuentran sumamente molestos por el desempeño de Mariana Ávila.

“Tenemos un elemento que no está a la altura”, señaló Julio Camejo, palabras que fueron apoyadas por Adrián Di Monte y Sachi Tamashiro.

Tal enojo llegó cuando el equipo probó el sabor de la derrota al ser vencidos por el Equipo de los Renegados en la pista de aire. Mariana alentó a sus compañeros al no poder resolver la prueba de los tornillos flotantes así como tuvo que ser ayudada para resolver toda la pista.

“Me da impotencia ver a alguien que no quiere avanzar…Se la pasa quejándose todo el tiempo. Uno le habla y ella dice ‘ya no me digan nada, ya sé’”, dijo enojado el cubano Di Monte.

Él reclama que la actriz solo está en la competencia por qué “encontró el amor”.

Por su parte Mariana quiere un poco más de tiempo para demostrar que puede estar al nivel físico que sus compañeros.

Fuente: SDP noticias