Niegan de nuevo libertad  a Chapman

Desde el año 2000 ha solicitado la libertad condicional cada dos años

Autoridades de Nueva York negaron nuevamente la libertad condicional a Mark David Chapman, asesino de John Lennon.

Desde el 2000, Chapman ha solicitado la libertad condicional cada dos años, siendo ésta la décima ocasión en la que le es denegada.

Recluido en la presión de alta seguridad de Wende, en Nueva York, el asesino del ex Beatle compareció ante la Junta de Libertad Condicional del estado de Nueva York, que rechazó su solicitud, por lo que no podrá volver a presentar otra hasta 2020.

“El informe de su historial criminal refleja que este es su único crimen. Sin embargo, eso no mitiga sus acciones”, explica el texto escrito por la Junta.