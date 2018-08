Filtros y Photoshop provocan trastorno psicológico

Sin duda alguna, hoy en día estamos en contacto con la tecnología constantemente. El uso del celular es fundamental para nuestra vida diaria y la redes sociales son nada vez más populares entre nosotros. Pero, también pueden afectarnos, sabías que, los filtros pueden provocar un trastorno psicológico.

De acuerdo con un estudio publicado por The Boston Medical Center, Estados Unidos, los filtros de los celulares, aplicaciones y el Photoshop, puede provocar un trastorno psicológico que se llama dismofia corporal.

¿Qué es la dismorfia corporal?

Es un trastorno en el cual la persona tiene una percepción acerca de su propia imagen física; que puede verse afectada o distorsionada por los filtros. Se pierde la noción de la realidad y afecta directamente la autoestima. Las personas ya no se aceptan tal y como son; si sus fotografías no tienen un filtro, no les agrada.

Incluso, algunos cirujanos plásticos han declarado que sus pacientes llegan a pedirles una cirugía para parecerse a algún filtro.

El problema de este tipo de alteración psicológica es que ya no se aceptan tal y como son, incluso podrían presentar depresión y esto se convierte en un problema más serio.

Este mismo trastorno es el que presentan las personas que son ‘adictas a las cirugías plásticas’, pues nunca son suficientes para verse como esperan.

La dismorfia corporal, debe tratarse en terapia psicológica para que esta distorsión se corrija y no afecte la autoestima ni cause mayores problemas psicológicos.

Fuente: Salud 180