Estos son los cambios en el flujo vaginal durante el embarazo

Con un embarazo el cuerpo de la mujer experimenta un sinnúmero de cambios a nivel físico y hormonal. Dentro de estos cambios se presenta un incremento considerable en el flujo vaginal, sobre todo durante los primeros meses del embarazo. Esto se debe al aumento de la progesterona que se ve reflejado en la cantidad del flujo.

“Leucorrea” como también se le conoce, puede ser blanquecino, o bien, transparente y no tiene olor ni debe causar molestias. Aunque si es completamente normal tener un flujo mucho más abundante, siempre hay que estar pendientes de la coloración que pueda obtener, así recomienda la Dra. Guadalupe Gutiérrez, ginecóloga especialista de Doctoralia.

Si bien, debe de ser casi incolora, es normal que se presente una ligera coloración amarillenta.

Esto se debe a dos factores, el primero es que el mayor volumen uterino hace que se presione la vejiga y el segundo, la hormona de la progesterona hace que se relaje el esfínter de la uretra y por esto, la mujer puede tener pequeños escurrimientos de orina.

Por otra parte, la Dra. Gutiérrez hace hincapié en la importancia de monitorear el color del flujo a lo largo de todo el embarazo. Si la leucorrea tiene un color café, pardo o presenta sangre, puede ser una amenaza de aborto, parto prematuro, o bien, de una lesión interna.

Si el líquido presenta un color amarillo o verdoso, acompañado de un mal olor entonces puede tratarse de una infección que se debe de atender antes del parto para evitar complicaciones.

Para que esta etapa sea mucho más cómoda, la especialista Gutiérrez recomienda lo siguiente:

– Beber mucha agua, es decir, entre dos y tres litros al día.

– Acostumbrar a ir al baño cada dos o tres horas, incluso si no se tiene la urgencia. Esto es para que la vejiga no tenga oportunidad de llenarse y que no haya escapes de orina o esa sensación de incomodidad.

– Ser muy cuidadosos con la higiene del área íntima a fin de reducir posibilidades de alguna infección bacteriana o micótica.

Para cualquier situación anormal que se presente durante el embarazo, será importante visitar a un especialista y llevar un control detallado de esta nueva etapa.

Fuente: Salud 180